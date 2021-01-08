Cкончался российский бизнесмен Трубников: недавно он перевел свои бренды косметики в Эстонию

Факт смерти Трубникова 8 января порталу РБК подтвердила пресс-служба бизнесмена. Известно, что скончался он накануне в своем доме в Подмосковье. Причины смерти пока не называются.

В 2002 году Трубников запустил косметический бренд «Рецепты бабушки Агафьи» в рамках своей компании «Первое решение».

Затем появилась марка Natura Siberica, которая дала толчок собственной сети магазинов. У Natura Siberica 55 точек в России (в том числе в Петербурге), а также в других странах.

В декабре Rus.Postimees писал о том, что часть торговых марок, под которыми бизнесмен Андрей Трубников выпускает косметическую продукцию, с осени этого года сменила прописку, и теперь владельцем товарных знаков, в том числе «Рецептов бабушки Агафьи», Natura Siberica и Organic Kitchen, выступает паевое товарищество Good Design OÜ.

Базирующаяся в Таллине Good Design, по данным эстонского реестра юридических лиц, зарегистрирована семьей Трубниковых. В Эстонии также находится одно из производств российской группы.