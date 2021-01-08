За минувшие сутки в Литве выявлены 1993 новых случая COVID-19, скончались 28 человек

За минувшие сутки фиксировались также 1718 выздоровлений.

В целом в Литве зарегистрированы 156 тыс. 539 случаев COVID-19, 87 тыс. 963 лиц выздоровело, 65 тыс. 566 – продолжают болеть.

В целом от коронавируса в Литве скончались 2119 человек.

За минувшие сутки также детализировано 16 смертей от коронавируса, когда фактическая дата смерти была более ранней.