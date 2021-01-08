Выявление нового штамма вируса только начинается

Небольшие показатели распространения - это обман зрения

Проветривание - недооценненная мера борьбы с распространением

Праздничный период начался в Эстонии с новых ограничений, влияние которых уже должно было проявиться, но в действительности вирус распространяется на том же уровне, если не сильнее. В то же время новый штамм вируса, выявленный в Великобритании, - часовая бомба. Попал он в Эстонию или нет, сейчас никто не может ни подтвердить, ни опровергнуть, пишет Postimees.

Чтобы обнаружить открытый англичанами злосчастный штамм коронавируса, в Эстонии нужно изучить все модели вируса SARS-CoV-2. Типы вируса у нас расшифровывают в Институте микробиологии Тартуского университета.

Руководитель научного совета Ирья Лутсар объяснила Postimees, что сейчас выявлены более 300 генотипов вируса: «Мы не нашли ни одного нового варианта, что, правда, не означает, что его здесь нет, поскольку мы не самая большая страна».

Профессор Ирья Лутсар. ФОТО: Sander Ilvest/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Сейчас невозможно утверждать, что в Эстонии нет намного быстрее распространяющегося типа коронавируса. Правда, с его поиском были и проблемы. По словам Лутсар, все положительные пробы прибывших из Англии людей собираются вместе, продолжается и генотипизация: «Мы подали в правительство и ходатайство о выделении денег». То есть из-за нехватки денег осенью не занимались выявлением новых видов вируса? «Напрямую так сказать нельзя», - ответила Лутсар. По ее словам, ученые поначалу были несколько наивны и полагали, что могут генотипизировать все, но они не смогли предусмотреть, что каждую неделю будет добавляться больше 1000 изолятов: «Но генотипизирование, к счастью, это такое дело, которое можно сделать и задним числом». Она добавила, что ученые ничего не выбросили. По словам Лутсар, при расшифровке мог выбираться очень маленький период, когда штаммы начали собираться, а после каждый день не исследовали. «У меня нет такого принципа, чтобы я каждый день смотрела, чем занимаются мои подчиненные», - отметила Лутсар.

Летом и осенью расшифровщики помогали Департаменту здоровья справляться с очагами. Например, во время вспышки в доме попечения в Ныо исследователи штаммов очень точно знали, что чего все началось. Южно-Эстонский и тартуский штаммы были очень хорошо связаны друг с другом, как таллиннский и ида-вирумааский, а ида-вирумааский и тартуский нет: «Но когда в Ида-Вирумаа заражаемость начала расти, выросла она и в Таллинне». Кроме того, ученые изучают и новые мутации.

Когда англичане сообщили о новом генотипе, изменили свои цели и исследователи штаммов. Сейчас специфически собирают английский генотип, но не забывают и о других: «Это очень хорошо, что англичане рассказали о новой мутации, поскольку они ее описали, мы же смогли сразу пересмотреть свои базы данных и сказать, что мы его не нашли, что, правда, не означает, что его нет».

Лутсар заверила, что сейчас ученые собирают информацию, сколько же штаммов было расшифровано в Эстонии с сентября.

Расстановка генов за 1000 евро

Почему англичане обнаружили новую мутацию? По словам Лутсар, это произошло потому, что они генотипизируют каждую неделю 10 000 случаев: «Англия — большая страна, сейчас у них каждый день имеется около 50 000 зараженных, они бы это сделали и при значительно меньшей заражаемости». Поэтому новая мутация была выявлена и теперь смотрят, как она влияет на течение болезни и новые вакцины: «Чтобы мы были на шаг вперед, а не отставали на шаг».

Но большой вопрос вызывают деньги. Если исследования не финансировать, то какой смысл вообще все это делать? Расшифровка одного изолята стоит около 1000 евро, если же хотят изучить 400 штаммов вируса, то это обойдется в 400 000 евро: «Очень многие страны вообще не занимаются расшифровкой, так что мы еще не самые отсталые».

В июле прошлого года правительство выделило на исследования коронавируса, в том числе на расшифровку, 204 000 евро. «В рамках этого финансирования лаборатории Департамента здоровья и Synlab могли отправить часть проб для дополнительного исследования в Тартуский университет, чтобы проанализировать распространение вируса при помощи расшифровки», - сказала пресс-секретарь Министерства социальных дел Эва Лехтла. На прошлой неделе правительство обсудило с Лутсар дальнейшие исследования и договорились, что Министерство образования и наук и министр социальных дел сделают свои предложения о дальнейших шагах. Исходя из этого вчера правительство выделило проекту KoroGeno-EST-2 из средств европейского фонда REACT-EU 400 000 евро.

План относительно британского штамма: когда выявят, что будет делать государство? Министр социальных дел Танель Кийк. ФОТО: Remo Tõnismäe/Postimees Министр социальных дел Танель Кийк объяснил, что о британском штамме очень мало информации: «Насколько велик коэффициент заражаемости в разных целевых группах? Оказывает ли он какое-то дополнительное влияние на лечение? По первоначальным данным, скорее нет». Он добавил, что все же известно, что штамм распространяется быстрее: «Если штамм все же попадает в Эстонии, то нужно как можно быстрее изолировать людей, которые соприкасались с носителями этого штамма». По словам министра, именно для этого Эстония тестирует людей в аэропорту и порту: «Положительные пробы всех прибывающих из Англии расшифровываются». На вопрос, будет ли усилен контроль над носителями британского штамма, Кийк ответил, что если правительство увидит, что в Эстонии начал распространяться штамм с более агрессивным коэффициентом заражаемости, придется пересмотреть требования самоизоляции и их выполнение. Сейчас прибывающие из Англии должны пройти пограничный контроль и заполнить электронным образом или на бумажном носителе декларацию пересекающего границу, которая передается в Департамент здоровья. В отличие от других стран, прибывающим из Великобритании нужно пробыть в самоизоляции 14 дней. Если результат теста окажется отрицательным, можно будет вернуться на работу для выполнения неотложных задач. Выполняют ли люди требования самоизоляции, проверяет полиция в сотрудничестве с Департаментом здоровья.

Однако пока Эстония не отправила в Европейский центр профилактики заболеваний и борьбы с ними (ECDC) никаких данных о расшифровках. По данным ECDC, последние данные исследований штаммов Эстония отправляла 21 августа. Так анализируются ли данные в Эстонии вообще?

Во вторник заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма сказала Postimees, что именно в этот день Эстония собирается отправить новые данные, но в центр перешлют только нули, поскольку в Эстонии ни одного случая не выявлено: «Эти данные запрашивают с 52-й недели, и у кого они имеются, те их передают. Тартуский университет начал дополнительную расшифровку проб, результаты ждем в течение января». Она добавила, что, безусловно, ввезенные из Британии случаи продолжат наблюдать и выборочно проверять пробы Synlab, у которых нет сигнала гена-S. Это можно указывать на новый штамм, поскольку в целом ген-S свойственен коронавирусу. В плане провести и селекцию зараженных, которые больше всего распространили вирус, в том числе молодежь и тех, у кого имеются какие-то особенности.

«Мы пока не успели составить выводы»,- сказала Лутсар. Она объяснила, что причиной тому является то обстоятельство, что, прежде всего, ищут и информируют о своих находках Департамент здоровья, а составление данных оставлено на потом: «Мы работаем над этим, но просим людей понять, что и у нас в сутках всего 24 часа».

А когда правительство или научный совет услышали о расшифровке данных? Насколько помнит член научного совета Андрес Меритс это было в ноябре, а, по словам Лутсар, это было в декабре, определенно после конференции по коронавирусу в ТУ. Министерство социальных дел ответило Postimees, что и правительство, и министерство с Департаментом здоровья неоднократно обсуждали с научным советом информацию о новых штаммах коронавируса.

У нового штамма восемь отличий Андрес Меритс, профессор прикладной вирусологии ТУ Андрес Меритс. ФОТО: KRISTJAN TEEDEMA/PM/SCANPIX BALTICS «Обнаруженный в Англии вариант SARS-CoV-2 можно считать совершенно новым штаммом. Сам по себе штамм означает такой вариант вируса, у которого возникли явные биологические отличия, если сравнивать его с другими вариантами. Особенность распространяющегося в Англии штамма вируса заключается в его белковом шипе, у которого имеется восемь отличий от изначального вируса. Известное или предполагаемое биологическое значением имеется у трех из них. Одно из изменений усиливает связь с клетками, в которые проник вирус, а второе изменение касается того, насколько быстро возникает и активизируется вирусный белок, то есть мутация ведет к ускорению этих процессов. Насколько это известно, в случае нового штамма заметили, что во взятых из носоглотки пробах находят в десять раз больше частичек вируса, чем это было раньше. Таким образом, вирус лучше размножается и/или эффективнее выходит из организма зараженного. Но это очень предварительные наблюдения, а не данные, основанные на опытах. Также сложно сказать, передается ли этот вирус детям проще или нет. Мы просто не знаем об этом с достаточной точностью — данных пока слишком мало и по ним сложно получить подтверждение».

У соседей английская мутация имеется, в Эстонии нет

С 5 декабря прошлого года по 5 января этого из Великобритании прибыли 1894 человек, 1302 из которых являются гражданами Эстонии.

Сейчас новый штамм выявлен в Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Германии, Италии и Швейцарии — это с конца прошлого года. Для возникновения вспышки с момента выявления мутации в Великобритании потребовалось две недели. Таким образом, одного лишь запрета на полеты из Великобритании уже было недостаточно.

Появление нового штамма вируса в Эстонии сейчас нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть. Когда он попадет и в Эстонию, мы узнаем об этом задним числом. Поэтому сейчас очень важно наблюдать за эпидемиологической обстановкой в стране, особенно за уездами с большими вспышками — Харьюмаа, включая Таллинн.

Праздники принесли стабилизацию? Статистика Департамента здоровья показывает данные о поступлении положительных анализов, а не день, когда тест был реально взят. Поэтому могут возникать некоторые спады, которые, как правило, не имеют особого значения. После новогоднего периода министр социальных дел Танель Кийк, чтобы оценить ситуацию, использовал осторожную формулировку: «кажется, ситуация начала стабилизироваться». Взрывного роста после праздников на первый взгляд действительно не видно. Но не все так просто. Из сданных в понедельник, 4 января, проб почти 900 оказались положительными, что не просто является понедельничным рекордом, но и рекордом других дней. Причем количество проведенных тестов скорее скромное, что значительно увеличило долю положительных результатов. В четверг был поставлен новый антирекорд — 1104 положительных результатов. Из них во вторник было взято 850 положительных проб, что тоже является рекордом вторников. Именно по этой причине нельзя убедительно выявлять суммарное количество зараженных на 100 000 жителей, поскольку снизившееся в праздники количество проб может значительно влиять на реальный результат. Количество зараженных среди протестированных приравнивает наши показатели к показателям Великобритании, Латвии и Швеции. В Латвии и Великобритании этот показатель растет. Показатели в Литве являются самыми высокими, но кажется, что пик уже пройден. В Эстонии распространяющийся в Великобритании более агрессивный штамм сейчас не найден, но наше распространение по некоторым параметрам сравнимо с британским, например по количеству поставленных положительных диагнозов. Возможное распространение нового штамма в Эстонии может означать, что он будет распространяться с удвоенной скоростью. По показателям заражаемости мы отличаемся от Дании, Норвегии и, прежде всего, Финляндии, а также Исландии, где доля положительных тестов остается меньше трех процентов. Швеция выпадает из списка примерных стран из-за своих сумасшедших весенних планов.

Две недели назад министр образования Яак Ааб (Центристская партия) предложил научному совету и правительству вариант разрешить школам после завершения каникул снова перейти на контактное обучение. Исключение сделано для Харьюмаа и Ида-Вирумаа, где в школу вернутся 1-4-е и выпускные классы. Вчера правительство по сути одобрило предложение Ааба.

Министр социальных дел Танель Кийк сказал на пресс-конференции, что ученикам нужно по возможности предложить контактную форму обучения: «Предложенный Яаком Аабом вариант, как рассматривать Харьюмаа и Ида-Вирумаа, а также остальную Эстонию, является взвешенным и разумным». Он добавил, что ждут также предложения научного совета и Департамента здоровья: «Я, как министр социальных дел, не буду предлагать ужесточение предложенного Яаком Аабом».

Заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма объяснила, что осенью именно учителя приносили вирус в школы: «С какого-то момента, когда заболеваемость среди детей начала увеличиваться, мы увидели, что возникла цепочка: заразились в школе, принесли вирус домой, оттуда он ушел на рабочие места».

Если СПА-спортзалы-кафе открыты, зачем закрывать школы?

Профессор ТУ Андрес Меритс видит угрозу в открытии школ: «Эпидемиологически ясно, что открытие школ обязательно создаст дополнительную возможность для распространения вируса. И тут возникает особая ответственность у самих школ, им нужно сделать все, чтобы вирус там не распространялся: ношение масок, очень хорошее проветривание классов, а также ответственность учителей». Он добавил: «Открытие школ имеет большое социальное значение, и кроме уже указанных мер не исключено введение дополнительных ограничений».

Новый член научного совета, психолог Андеро Уусберг FOTO: ФОТО: Margus Ansu

Вошедший в научный совет психолог Андеро Уусберг составил памятку о том, что касается влияния удаленного обучения на учеников. Там указано, что удаленное обучение оказывает негативное влияние из-за социально-экономического неравенства, поскольку, например, в третьем квартале 2020 года количество молодых людей, которые не учатся и не работают увеличилось по сравнению с тем же периодом 2019 года на четыре процента. По оценке Уусберга, это является одним из самых главных негативных последствий удаленного обучения.

Позитивным же является то обстоятельство, что Эстония в глобальном масштабе оказалась успешнее среднего по удаленному обучению, и все благодаря хорошей дигитальной грамотности, программам э-обучения и доступности дигитальных средств.

Дистанционное обучение, начиная со средней школы, результатов не ухудшает, скорее помогает найти более эффективные возможности гибридного обучения. В то же время, в памятке указано, что в начальной и средней школе дистанционное обучение может негативно повлиять на результативность.

Профессор математической статистики Тартуского университета Криста Фишер. ФОТО: SILLE ANNUK/PM/SCANPIX BALTICS

Академик, профессор математической статистики ТУ Криста Фишер сказала, что правительство и приняло такое решение, которое предложил научный совет: «Наша рекомендация и заключалась в том, что в Ида-Вирумаа и Харьюмаа частично сохраняется дистанционное обучение, но в остальных регионах восстанавливается контактное обучение. Это было обсуждено с Департаментом здоровья и Министерством образования и в итоге был достигнут такой консенсус. Один из главных вопросов заключался в том, что если СПА-спортивные залы-рестораны-кино-театры открыты, почему мы должны закрывать школы?»

Один из способствующих распространению вируса факторов заключался в постепенно уходящей в Эстонии традиции — ходить на работу полубольным. На ту же проблему указывает и Фишер: «В школах обеспокоенность вызывают те, кто идет туда при наличии симптомов болезни — и ученики, и учителя. Мари-Анне Хярма пару недель назад сказала, что из тех, кто сдает анализ при наличии симптомов, около половины оказываются ковидопозитивными. Таким образом, приходится напоминать всем, что небольшой насморк-кашель-боль в горле говорит о том, что нужно остаться дома».

Упомянутое в памятке Уусберга усиление социального неравенства звучит и от Фишер: «Мне самой кажется, что образовательное неравенство, сопряженное с дистанционным обучением, можно было бы смягчить, если бы дети после каникул хотя бы на две недели попали в школу. В то же время нужно очень серьезно продумать, что должны предпринять школы, чтобы минимизировать риски заражения. Большой проблемой и является и распространенное мнение: если дети ходят в школу, то все становится, как прежде: не воспринимают всерьез темы ношения масок и рассеивания, что понятно, не обращают внимания и на необходимость проветривания».

С весны прошлого года известно, что главным путем распространения коронавируса может быть распыление мелких частиц. Крошечные — меньше одного микрометра — частички удерживаются в воздухе и падают очень медленно. Причиной тому является броуновское движение, при котором столкновение молекул воздуха с каплями аэрозоля не позволяют им свободно опускаться на Землю.

Решением тут может быть хорошее и очень хорошее проветривание, необходимость которого в закрытых помещениях постоянно подчеркивается. Но главными мерами безопасности все же называются: дистанция, мытье рук, ношение масок. Однако в плохо вентилируемых помещениях от масок недостаточно помощи. Недооценка темы вентиляции и является причиной, почему общественные заведения пришлось масштабно закрыть.

Вентиляция могла бы спасти школы

Обязанность носить маски, введенная государством, заставила людей их надеть. Но правительство не обращает на требования Департамента защиты прав потребителей и технического надзора такого большого внимания, как на требования Департамента здоровья.

Рабочая группа инженерной борьбы с коронавирусом, созданная при Строительном институте Таллиннской технической высшей школы (под руководством Айварса Альта и Эгерта-Рональда Партса) в прошлом году замерила в некоторых таллиннских школах содержание углекислого газа в классах во время уроков. Цифры пугают: если в уличном воздухе СО2 примерно 410 ppm, то в классах за первые 20 минут показатель увеличивается до 2500 ppm. Это указывает на недостаточное вентилирование, что кроме некачественной учебной среды создает дополнительные условия для распространения коронавируса, даже если все, кто находятся в классе, наденут маски.