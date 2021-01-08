Пт, 8.01.2021
Каждая неделя промедления вызывает примерно в два раза большую волну и продлевает локдаун примерно на месяц. Таави Тийльманн
Таави Тийльманн
1 мин для прочтения

В церкви Нигулисте построят лифт и смотровую площадку

Церковь Нигулисте.

ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Победителями конкурса на архитектурное решение для башни церкви-музея Нигулисте признали архитекторов бюро KOKO: в рамках начинающегося в 2021 году проекта будут построены лифт и смотровая площадка, пишет Rus.ERR.

Идея открыть башню церкви Нигулисте для публики, создать в ней экспозиционную площадь, построить смотровую площадку и лифт появилась еще в 1970-е годы. «Тогда идею не воплотили в жизнь по разным причинам, но в ходе реставрации была создана шахта лифта», – сообщил директор музея Нигулисте Тармо Саарет.

До прошлого года рассматривалась возможность строительства лифта, на котором можно было бы подниматься с первого полуэтажа до смотровой площадки. Новый проект предусматривает строительство лифта с первого этажа, в таком случае им смогут пользоваться и люди с ограниченными возможностями.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back