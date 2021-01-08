Государственная компания Eesti Post увольняет двух руководителей

Компания объявила, что Чарли Вийкберг останется членом правления Eesti Post, а нынешний руководитель эстонского посылочного бизнеса Кристи Унт, продолжит работу в качестве нового члена. Наблюдательный совет также начал поиск третьего члена правления.

«Роль правления, несомненно, очень важна, но компания по-прежнему управляется более широкой командой, в сотрудничестве со всем руководством, - сказал председатель правления Eesti Post Стен Соосаар. - В новой организации мы хотим развивать сотрудничество в странах Балтии и повысить роль всего менеджмента в формировании успеха компании».

В сообщении компании поясняется, что в октябре прошлого года началась подготовка к слиянию посылочного и почтового бизнеса. В качестве первого шага было решено сделать зоны ответственности правления, которые ранее были разделены на почтовый бизнес и бизнес по отправке посылок, более отвечающими общим интересам компании.

В связи с объединением подразделений бизнеса совет принял решение о внесении изменений в правление.

«Андре и Кайда были приглашены в Eesti Post руководить посылочным и почтовым бизнесом соответственно, и оба проделали впечатляющую работу», - сказал Стен Соосаар.

Теперь же, по словам Соосаара, пора сделать новый шаг в развитии компании и объединить два направления бизнеса, потому что ключом к логистическому бизнесу является консолидация, а не разделение.

«Желание совета состоит в том, чтобы выстроить устойчивую и ориентированную на клиента компанию, которая предлагает всем нам простые и высококачественные услуги за разумную плату», - сказал Соосаар.