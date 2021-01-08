Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер попал в больницу

Состояние 84-летнего бывшего функционера оценивается как тяжелое, но опасности для жизни нет. Конкретная причина госпитализации не сообщается.

По словам дочери, состояние Блаттера с каждым днем улучшается, но ему требуется отдых.

Напомним, что Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 годы. Швейцарец был отстранен от футбольной деятельности на 8 лет по делу о коррупции. В феврале 2016 года апелляционный комитет ФИФА сократил этот срок до 6 лет.

В июне 2020 года Блаттер стал подозреваемым по делу о нецелевой трате 1 миллиона долларов из фонда ФИФА.