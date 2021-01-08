Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер попал в больницу
Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья, сообщает Blick.
Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья, сообщает Blick.
Состояние 84-летнего бывшего функционера оценивается как тяжелое, но опасности для жизни нет. Конкретная причина госпитализации не сообщается.
По словам дочери, состояние Блаттера с каждым днем улучшается, но ему требуется отдых.
Напомним, что Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 годы. Швейцарец был отстранен от футбольной деятельности на 8 лет по делу о коррупции. В феврале 2016 года апелляционный комитет ФИФА сократил этот срок до 6 лет.
В июне 2020 года Блаттер стал подозреваемым по делу о нецелевой трате 1 миллиона долларов из фонда ФИФА.
Кроме того, в декабре ФИФА обратилась в прокуратуру Цюриха с просьбой возбудить уголовное дело против Блаттера в связи с финансированием убыточного музея мирового футбола.