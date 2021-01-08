Skoda раскрыла имя и первые подробности нового компактного кроссовера

Компания изначально заявила о намерении соблюдать единообразие в названиях кроссоверов — все имена должны начинаться на букву «K» и заканчиваться на букву «Q». Само слово kushaq взято из индийской истории и в переводе с санскрита обозначает «император» или «король». Это еще раз подтверждает, что кроме рынка Индии модель вряд ли появится где-то еще.

Кроме названия, стали известны и первые подробности компактного кроссовера для индийского рынка. Внешне автомобиль будет выполнен в духе концепт-кара Vision IN, который марка показала в феврале 2020 года. В основу ляжет упрощенная модульная архитектура MQB-A0, разработанная специально для Индии. Пока что иных данных о новинке в компании не раскрывают.

Концепт-кроссовер Skoda Vision IN представили на одном из последних «живых» автосалонов, который прошел в Нью-Дели в феврале прошлого года. Прототип оснастили 1,5-литровым турбомотором отдачей 150 сил, в паре с которым работала роботизированная коробка с двумя сцеплениями. Привод у модели — исключительно передний. Вероятно, похожую модификацию получит и серийная версия.

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