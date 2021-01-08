Действующий в Эстонии стартап привлек инвестиций на 78 миллионов долларов

По сообщению Glia, финансирование серии C возглавил Insight Partner, который несколько лет назад также возглавил раунд инвестиций в размере 20 миллионов долларов.

Сооснователем стартапа является уроженец Гватемалы Карлос Паниагуа, выпускник Тартуского университета и Таллиннского технологического университета, который является техническим директором Glia. У компании есть центры разработки в Нью-Йорке, Таллинне и Тарту, и, согласно регистру занятости, Glia предлагает работу как минимум 50-и инженерам в Эстонии.

В прошлом году компания выросла более чем на 150 процентов из-за необходимости переосмыслить способы связи со своими клиентами в цифровом мире из-за пандемии.

«Как Zoom изменил способ общения потребителей с коллегами, семьей и друзьями, так и цифровое обслуживание клиентов меняет способ поддержки бизнес-клиентов и взаимодействия с потребителями. Недавняя сделка Facebook на сумму в миллиард долларов по приобретению Kustomer показывает, что отрасль становится все более мейнстримовой», - сказал соучредитель и генеральный директор Glia Дэн Микаэли.