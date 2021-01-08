Пт, 8.01.2021
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Многоходовочка: Ляэнеметс ушел в отставку, чтобы снять с должности и Пооламетса
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Многоходовочка: Ляэнеметс ушел в отставку, чтобы снять с должности и Пооламетса

Лаури Ляэнеметс.

ФОТО: Tairo Lutter

На следующем заседании конституционной комиссии Рийгикогу будут избраны новые председатель и заместитель председателя комиссии, поскольку социал-демократы на сегодняшнем заседании потребовали перевыборов руководителей комиссии, передает Postimees.

Для того, чтобы добиться переизбрания Анти Пооламетса (EKRE), Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) сегодня, 8 января, подал в отставку с поста заместителя председателя комиссии. Это означает, что на следующем заседании должно будет пройти новое тайное голосование по кандидатурам нового председателя и заместителя председателя.

«Вчерашний день однозначно показал всем, что Пооламетс не только плюет на демократические ценности и закон, но еще и абсолютно беспомощный. Если председатель не может элементарно справиться даже с проведением собрания, то комиссии нужен новый руководитель. К такому же выводу вчера пришел и депутат от коалиции Имре Соояэр. Недовольны Пооламетсом и в рядах самой EKRE», - сказал заместитель председателя комиссии Лаури Ляэнеметс.

Согласно закону, отставка Ляэнеметса означает, что полномочия Пооламетса и Ляэнеметса будут действовать до избрания нового руководства комиссии на следующем заседании, которое пройдет, по всей видимости, в понедельник.

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