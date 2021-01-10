Прямая трансляция ⟩ Хоккейная лига Coolbet: Narva PSK vs. HC Vipers

Rus.Postimees.eeСпортХоккейХоккейная лига Coolbet: Narva PSK vs. HC Vipers 2 10 января 2021, 12:021 мин для прочтенияПрямая трансляция ⟩ Хоккейная лига Coolbet: Narva PSK vs. HC Vipersrus.postimees.ee Поделиться в FacebookВ хоккейной лиге Coolbet сегодня, 10 января, в 16.30 встречаются нарвский PSK и HC Vipers.Хоккейная лига мастеров или лига Coolbet - высшая хоккейная лига Эстонии. В ней принимают участие клубы из Таллинна, Тарту, Нарвы и Кохтла-Ярве.Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке! 2 2 хоккей