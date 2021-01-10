Вс, 10.01.2021
Каждая неделя промедления вызывает примерно в два раза большую волну и продлевает локдаун примерно на месяц. Таави Тийльманн
Таави Тийльманн
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Прямая трансляция ⟩ Хоккейная лига Coolbet: Narva PSK vs. HC Vipers

В хоккейной лиге Coolbet сегодня, 10 января, в 16.30 встречаются нарвский PSK и HC Vipers.

Хоккейная лига мастеров или лига Coolbet - высшая хоккейная лига Эстонии. В ней принимают участие клубы из Таллинна, Тарту, Нарвы и Кохтла-Ярве.

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