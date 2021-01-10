Пн, 11.01.2021
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Марина Кальюранд
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Смотрите матч в записи ⟩ Narva PSK разгромил HC Vipers

В хоккейной лиге Coolbet в воскресенье, 10 января, в рамках хоккейной лиги Coolbet состоялась встреча между нарвским PSK и HC Vipers.

Нарвитяне обыграли HC Vipers с разгромным счетом 9:2.

Хоккейная лига мастеров или лига Coolbet - высшая хоккейная лига Эстонии. В ней принимают участие клубы из Таллинна, Тарту, Нарвы и Кохтла-Ярве.

Смотрите матч в записи!

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