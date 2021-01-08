Ландшафтный дизайн: прощайте, туи, здравствуй, офис на газоне?

Все больше и больше домовладельцев предпочитают простые и лаконичные дизайны с использованием простых в уходе растений. Сферу ландшафтного дизайна захватывают многолетние цветы и злаки, а также деревья и кустарники естественных форм. Эта мода навеяна направлением, созданным знаменитым Питом Удольфом.

Уходит: регулярное

Приходит: природное, естественное

Сады становятся более естественными, как будто они всегда были, но за ними просто ухаживают. Нет места экзотике, а только тому, что растет в нашей полосе и гармонично сочетается с природой вокруг.

Безусловно, прокладка инженерных сетей (в том числе системы автоматического полива), профессиональная закладка цветников (укладка геотекстиля, мульчирование свободного пространства между цветами и под кустарниками корой или галькой) позволяют сократить трудозатраты на уход за садом, но полностью избежать этого невозможно.

Приходит: связь дома и ландшафта

В тренде подключение сада к умному дому. Раньше работы в саду проводились по остаточному принципу. Теперь вызывают ландшафтного дизайнера на момент привязки дома к местности. В домах даже среднего сегмента - площадью меньше 200 м2 - стали уделять пристальное внимание ландшафту. Плоские крыши тоже обретают новую функцию, становясь летними столовыми, детскими игровыми и так далее.

Уходят: альпийские горки, фонтаны

Приходят: крупные камни, деликатные струи

Уже не модны альпийские горки, водоемы, водопады. Им на смену пришли небольшие лаконичные фонтаны в виде струи воды с камнями. А вместо каменных горок из маленьких камней участки будут украшать крупные красивые камни, вписанные в ландшафт. К счастью, у многих домовладельцев Эстонии на участке уже есть камни, находящиеся там уже миллионы лет.

Уходят: подпорные стенки

Приходит: геопластика

В проекты чаще стали вписывать геопластику по пожеланию заказчиков: разных размеров холмы, склоны, «природные» спуски, то есть альтернативные варианты Подпорные стенки раньше были самым частым средством оформления участка с рельефом. Сейчас настало время искусственных холмов, склонов и спусков. Идеально плоских лужаек теперь встречается все меньше, на смену им активно приходит геопластика.

Уходит: летняя кухня

Приходит: уличный камин

Появилось интересное решение в виде уличного камина, который можно разместить на площадке в зоне отдыха. Популярны открытые террасы с легким навесом. Уходят в прошлое громоздкие летние кухни, а также все менее популярными становятся печи-барбекю, мангалы и грили.

Приходит: плодовый сад, огород

Огород! Он снова возвращается на наши участки. В моде все экологичное, все натуральное, ЗОЖ и пропаганда здорового питания. Казалось бы, какое отношение все это имеет к ландшафту? Оказывается, самое прямое.

Приходят: белье, спорт и офис