Пт, 8.01.2021
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Таави Тийльманн
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Первоначальный план провалился? С первой партией в Эстонию прибудет всего тысяча доз вакцины Moderna
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Первоначальный план провалился? С первой партией в Эстонию прибудет всего тысяча доз вакцины Moderna

Вакцинирование в Пярнуской больнице.

ФОТО: Urmas Luik / Parnu Postimees/

На этой неделе Еврокомиссия выдала производителю вакцины Moderna лицензию на продажу. Первая партия поступит в Эстонию на следующей неделе, но она будет состоять лишь из тысячи доз, то есть вакцинировать можно будет только 500 человек.

Первоначальный план вакцинации, по которому людей из группы риска и работников передовой следует вакцинировать в первый квартал, был составлен с учетом того, что лицензию на продажу также получит AstraZeneca, а препараты Pfizer/BioNTech и Moderna будут поступать в Эстонию быстрее и в большем объеме, передает rus.err.ee. В Министерстве социальных дел признают, что этот план вакцинации больше не действует, но обновить его невозможно, так как неясно, как быстро и в каком количестве будут осуществляться поставки.

В нынешней ситуации, когда вакцина поступает в очень малых объемах, представители министерства считают реалистичной вакцинацию работников передовой весной, а это значит, что говорить о вакцинации населения пока не приходится.

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