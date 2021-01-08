Первоначальный план провалился? С первой партией в Эстонию прибудет всего тысяча доз вакцины Moderna

Первоначальный план вакцинации, по которому людей из группы риска и работников передовой следует вакцинировать в первый квартал, был составлен с учетом того, что лицензию на продажу также получит AstraZeneca, а препараты Pfizer/BioNTech и Moderna будут поступать в Эстонию быстрее и в большем объеме, передает rus.err.ee. В Министерстве социальных дел признают, что этот план вакцинации больше не действует, но обновить его невозможно, так как неясно, как быстро и в каком количестве будут осуществляться поставки.