Штурм Конгресса и теория заговора: многие из разыскиваемых ФБР зачинщиков беспорядков - последователи QAnon

За день до штурма Конгресса Бэббит написала: "Началась буря" ("storm is here"). Плакат с этой же фразой был и у нескольких других сторонников Трампа, которые штурмовали Конгресс.

Затем Бэббит написала: "Нас ничто не остановит", - этот пост касался того, что по причине погоды отменено много рейсов из Сан-Диего в Вашингтон, куда Бэббит собиралась лететь. Этот твит сейчас удален из ее профиля.

Также за несколько часов до штурма бывшая военная заявила в соцсетях, что вице-президент Майк Пенс и председатель Верховного суда США Джон Роберт должны подать в отставку по причине "государственной измены" и за то же следует предъявить обвинения бывшему генпрокурору США Роду Розенстайну. Плакаты с надписью "Treason" (государственная измена) сторонники Трампа принесли с собой в Конгресс.

В нескольких постах Бэббит открыто поддерживала конспирологические идеи QAnon.

Теория заговора QAnon появилась в октябре 2017 года на анонимном форуме 4Chan. QAnon утверждает, что в высших политических кругах США якобы действует тайная организация: автор одного из постов утверждал, что находится в близком окружении президента США и даже путешествует с ним на президентском самолете Air Force One ("Борт номер один") - "доказательствами" служили снимки из иллюминаторов тех же мест, куда путешествовал Трамп.

По словам анонима, спецпрокурор Мюллер в то время якобы расследовал вовсе не российское вмешательство в выборы, а деятельность Хиллари Клинтон и Барака Обамы. Эта теория впоследствии не подтвердилась, но таинственные "куаноны" продолжили публиковать "инсайды".

Главным врагом сторонники QAnon назначили "глубинное государство" (deep state) - малозаметную, никем не избранную группу людей с чрезвычайными полномочиями (хотя у этого термина есть научные и исторические корни, американские СМИ в основном считают его очередной теорией заговора). В картине мира QAnon Северная Корея управляется напрямую из ЦРУ, семья Ротшильдов исповедует сатанинский культ, а Джордж Сорос и Барак Обама потворствуют торговле детьми. Последователи QAnon считают, что та же самая тайная клика стремится свергнуть Дональда Трампа, в котором они видят единственную надежду мира победить "глубинное государство". При этом сторонники QAnon не скрывают, что часть публикуемых ими "доказательств" - фейки. Один из их лозунгов: "Дезинформация реальна. Дезинформация необходима".

QAnon начиналось как обычная теория заговора, но за последние несколько лет превратилось в экстремистскую политико-религиозную идеологию.

Пандемия COVID-19 сыграла важную роль в популяризации QAnon. С начала 2020 года членов этого движения стало минимум в пять раз больше. 97 кандидатов в Конгресс США публично выразили поддержку QAnon.

ФБР определило QAnon как потенциальную террористическую угрозу, но Трамп в августе 2020 года отметил, что ее последователи любят США и его лично. Хотя и оговорился, что больше ничего не знает о движении.