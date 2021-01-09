От редакции ⟩ Трагедия на Юмера как образец страшных последствий одиночества

Последние слова можно трактовать как угодно, однако, давайте сопоставим факты, предшествовавшие этому. Полина воспитывала детей одна. По отзывам знакомых, добропорядочная мать, приятный человек, педагог, не только занимавшийся своими собственными детьми, но и помогавший в воспитании детей знакомых. Погибшая тянула ребят одна, возможно у нее были сторонние помощники и утешители, но груз ответственности и принятия сложных оперативных решений, в том числе в вопросах безопасности, лежал на ней одной. Друзья рассказывают, что она жаловалась на соседа, которому не нравится шум, создаваемый маленькими детьми. Однако все оставалось на уровне пререканий, в полицию никто не обращался, поговорить с недовольным соседом и найти какой-то приемлемый для многоквартирного дома с хлипкими стенами компромисс, судя по всему, никто так и не захотел.

Сосед Мати. Мужчина 80 лет. О нем известно, что он имеет безупречную биографию, с полицией по вопросам законопослушности не сталкивался. Зато в течение какого-то времени являлся помощником полицейского — а это особая категория людей, желающих помогать в охране правопорядка не по службе, а по дружбе. Как правило, это настоящие патриоты, люди неравнодушные и весьма целеустремленные. Что здесь не так? Мати был отчислен из рядов помощников, поскольку не выполнял указанных в законе обязанностей: он состоял в списках, но на призывы о помощи не откликался, на обучение не ходил. Одним словом, мертвая душа в списке патриотов, которую удалили, чтобы не создавать массовость на ровном месте. Дочь позже сказала, что отец перестал помогать полиции, поскольку у него начали болеть ноги, но факт остается фактом.

У Мати был револьвер. Префект Яани рассказал, что это незаконное оружие: никаких разрешений у него не было. Несколько лет назад этот ствол пропал у законного владельца и теперь всплыл при весьма печальных обстоятельствах. То есть, с законом у Мати все же не все было в порядке, поскольку «патриотично» настроенный человек где-то приобрел и хранил у себя дома незаконное оружие. Это скорее говорит об общей воинственной настроенности человека, поскольку мирному дедушке, любящему подкармливать птичек, и в голову не придет купить где-то оружие и хранить его у себя дома.

Что еще отличает Мати и в чем он похож на Полину? Он был одинок! Да, у него имелась семья и дочь, к которой он рванул после убийства. Но он проживал в Ласнамяэ, а семья живет в Мустамяэ. Судя по обрывкам информации, с семьей он общался, но жить предпочитал отдельно.