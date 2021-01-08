В ЕС разрешили брать по шесть доз из флакона вакцины Pfizer-BioNTech

Решение должно ускорить вакцинацию в государствах-членах ЕС.

Комитет EMA по лекарствам для человека рекомендовал обновить информацию о вакцине, указав, что каждый флакон содержит шесть доз вакцины.

Рекомендация по применению пяти доз значилась в инфолистке, когда 21 декабря вакцина Pfizer-BioNTech была разрешена в ЕС.

Министр здравоохранения Германии Ханно Каутц сказал журналистам в Берлине, что изменение вступит в силу немедленно и увеличит количество используемых доз вакцины на 20 процентов.