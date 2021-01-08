Пт, 8.01.2021
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Таави Тийльманн
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В ЕС разрешили брать по шесть доз из флакона вакцины Pfizer-BioNTech

Koroonavaktsiin Pfizer-BioNtech

ФОТО: Maanus Masing / Saarte Hääl

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в пятницу разрешило врачам вводить вакцинируемым из каждого флакона вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech шесть доз вместо прежних пяти.

Решение должно ускорить вакцинацию в государствах-членах ЕС.

Комитет EMA по лекарствам для человека рекомендовал обновить информацию о вакцине, указав, что каждый флакон содержит шесть доз вакцины.

Рекомендация по применению пяти доз значилась в инфолистке, когда 21 декабря вакцина Pfizer-BioNTech была разрешена в ЕС.

Министр здравоохранения Германии Ханно Каутц сказал журналистам в Берлине, что изменение вступит в силу немедленно и увеличит количество используемых доз вакцины на 20 процентов.

Врачи во многих европейских странах уже используют по шесть доз вакцины из каждого флакона, это также разрешено в США, Великобритании и других странах.

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