Картина дня: почти 800 зараженных, отношения США и Китая и многоходовка в парламентской комиссии
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 8 января.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 8 января.
Сможет ли американская власть преодолеть раскол в обществе? Чего можно ждать от сторонников партии EKRE, причисляемой к союзникам Трампа? На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире депутат Европарламента, экс-министр иностранных дел Марина Кальюранд. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5199 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 788, то есть 14,3% от общего количества тестов. Скончались пять человек. Читать далее...
Ученые из Бельгии и Нидерландов, проводившие исследование процесса восстановления пациентов после COVID-19, обнаружили у коронавируса признаки хронического заболевания. Читать далее...
На следующем заседании конституционной комиссии Рийгикогу будут избраны новые председатель и заместитель председателя комиссии, поскольку социал-демократы на сегодняшнем заседании потребовали перевыборов руководителей комиссии. Читать далее...
В связи со слиянием предприятий совет государственной компании Eesti Post принял решение отозвать бывшую главу эстонского почтового бизнеса Кайду Каулер и главу посылочного бизнеса в странах Балтии Андре Вескимейстера. Читать далее...
Российский бизнесмен Андрей Трубников умер на 62-м году жизни. Он создал бренды «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica. В конце прошлого года он перерегистрировал эти популярные товарные знаки на одну из своих эстонских компаний. Читать далее...
По словам советника отдела по слежению и контролю за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ирины Донченко, ситуация с коронавирусом в Эстонии остается стабильно тяжелой, большое число зараженных может наблюдаться неделями. Читать далее...
Многие работники передовой еще не вакцинированы, а семейные врачи находятся в ожидании следующей партии, но четырем членам совета Раквереской больницы, которые работают на разных должностях в местных самоуправлениях, прививка уже была сделана. Читать далее...
На следующем заседании конституционной комиссии Рийгикогу будут избраны новые председатель и заместитель председателя комиссии, поскольку социал-демократы на сегодняшнем заседании потребовали перевыборов руководителей комиссии. Читать далее...
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