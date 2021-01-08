Картина дня: почти 800 зараженных, отношения США и Китая и многоходовка в парламентской комиссии

Марина Кальюранд: Россия и Китай воспользуются тем, что США переживают трудные времена

Сможет ли американская власть преодолеть раскол в обществе? Чего можно ждать от сторонников партии EKRE, причисляемой к союзникам Трампа? На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире депутат Европарламента, экс-министр иностранных дел Марина Кальюранд. Читать далее...

Коронавирус настиг еще 788 жителей Эстонии, пятеро скончались

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5199 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 788, то есть 14,3% от общего количества тестов. Скончались пять человек. Читать далее...

Почти все переболевшие COVID в легкой форме получают тяжелые хронические заболевания и нуждаются в постоянном уходе

Ученые из Бельгии и Нидерландов, проводившие исследование процесса восстановления пациентов после COVID-19, обнаружили у коронавируса признаки хронического заболевания. Читать далее...

Многоходовочка: Ляэнеметс ушел в отставку, чтобы снять с должности и Пооламетса

На следующем заседании конституционной комиссии Рийгикогу будут избраны новые председатель и заместитель председателя комиссии, поскольку социал-демократы на сегодняшнем заседании потребовали перевыборов руководителей комиссии. Читать далее...

Государственная компания Eesti Post увольняет двух руководителей

В связи со слиянием предприятий совет государственной компании Eesti Post принял решение отозвать бывшую главу эстонского почтового бизнеса Кайду Каулер и главу посылочного бизнеса в странах Балтии Андре Вескимейстера. Читать далее...

Cкончался российский бизнесмен Трубников: недавно он перевел свои бренды косметики в Эстонию

Российский бизнесмен Андрей Трубников умер на 62-м году жизни. Он создал бренды «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica. В конце прошлого года он перерегистрировал эти популярные товарные знаки на одну из своих эстонских компаний. Читать далее...

Департамент здоровья: большое число инфицированных может сохраняться неделями

По словам советника отдела по слежению и контролю за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ирины Донченко, ситуация с коронавирусом в Эстонии остается стабильно тяжелой, большое число зараженных может наблюдаться неделями. Читать далее...

JOKK-схема: члены совета больницы уже прошли вакцинацию от коронавируса

Многие работники передовой еще не вакцинированы, а семейные врачи находятся в ожидании следующей партии, но четырем членам совета Раквереской больницы, которые работают на разных должностях в местных самоуправлениях, прививка уже была сделана. Читать далее...

Многоходовочка: Ляэнеметс ушел в отставку, чтобы снять с должности и Пооламетса

На следующем заседании конституционной комиссии Рийгикогу будут избраны новые председатель и заместитель председателя комиссии, поскольку социал-демократы на сегодняшнем заседании потребовали перевыборов руководителей комиссии. Читать далее...