Автомобиль заядлого нарушителя ПДД вылетел в поле и перевернулся на крышу

ДТП произошло в деревне Краави на шоссе Антсла-Ваабина. 59-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения ехал по прямому участке дороги на автомобиле Ford Focus, когда машина вылетела с дороги, приземлилась в поле и перевернулась на крышу, передает Lõuna-Eesti Postimees.

«Когда прохожий сообщил по телефону в Центр тревоги об аварии, водитель уже выбрался из машины, поэтому был ли он пристегнут ремнем безопасности еще выясняется», - сказала пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк.

Водитель был доставлен в Южно-Эстонскую больницу.

По словам Вирк, ранее этот водитель уже попадал в поле зрения полиции из-за нарушений ПДД, в том числе и из-за пьяного вождения.