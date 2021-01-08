Пт, 8.01.2021
Закрыть всё и объявить ида-вирусцам о локдауне, при этом попросив их не приезжать на праздники в Таллинн, – это очень высокомерно. Кристина Каллас
Кристина Каллас
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Автомобиль заядлого нарушителя ПДД вылетел в поле и перевернулся на крышу
1 мин для прочтения

Автомобиль заядлого нарушителя ПДД вылетел в поле и перевернулся на крышу

Перевернутая на крышу машина. Фото иллюстративное.

ФОТО: Kenno Soo

В четверг, 7 января, в 11.25 в Вырумаа в волости Антсла произошло ДТП: мужчина с признаками алкогольного опьянения на прямом участке дороги вылетел в поле, машина перевернулась на крышу.

ДТП произошло в деревне Краави на шоссе Антсла-Ваабина. 59-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения ехал по прямому участке дороги на автомобиле Ford Focus, когда машина вылетела с дороги, приземлилась в поле и перевернулась на крышу, передает Lõuna-Eesti Postimees.

«Когда прохожий сообщил по телефону в Центр тревоги об аварии, водитель уже выбрался из машины, поэтому был ли он пристегнут ремнем безопасности еще выясняется», - сказала пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк.

Водитель был доставлен в Южно-Эстонскую больницу.

По словам Вирк, ранее этот водитель уже попадал в поле зрения полиции из-за нарушений ПДД, в том числе и из-за пьяного вождения.

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back