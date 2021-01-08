Всего два слова: крохотная формальность может стоит университету полутора миллионов евро

По мнению самого вуза, правила не нарушались, и возвращать деньги университет не хочет, пишет Postimees.

Летом 2017 года Тартуский университет начал поиски застройщика для строительства нового IT-центра на берегу реки Эмайыги. Строительство комплекса обошлось почти в 24 миллиона евро, из которых 13,5 миллиона предоставил Европейский Союз. Осенью следующего года, когда строительные работы уже велись, фонд Archimedes, который отвечал за выделение евроденег, заметил, что с тендером возможны проблемы.

"Тогда начали удерживаться 25 процентов платежей, предназначенных для университета, и были запрошены разъяснения по документам", - вспоминает заведующая отделом закупок Тартуского университета Туули Илула. - Вуз предоставил объяснения, отдел реализации установил, что закупка была проведена в соответствии с законом, и выплаты были восстановлены".

Строительные компании Rand ja Tuulberg и Ehitustrust довели работы до конца. Однако по случайности тендер строительства попал в план работы аудиторов Минфина. В конце декабря аудит завершился.

Фактически, по тем же причинам, которые волновали в свое время фонд Archimedes , университету советуют вернуть полтора миллиона евро. Из них 1,35 миллиона - Европейскому Союзу, а остальное - государству.

Глава отдела финансового контроля министерства Каур Сирули отметил, что в международных закупках должно проявляться одинаковое отношение как к местным, так и к иностранным заинтересованным сторонам, то есть в условиях тендера не должно быть требований, которые могут выполнять только эстонские компании.

«В этом случае мы обнаружили, что, к сожалению, одно внутригосударственное требование убрать забыли. По сути, от участников тендера требовалось наличие электриков с эстонскими бумагами», - объяснил Сирули.

В частности, в условиях государственных закупок указано, что лицо, ответственное за электромонтажные работы, должно иметь сертификат компетентности класса А. Аудиторы отметили, что, поскольку такой сертификат выдается в Эстонии, он может исключить иностранные компании из закупок.

Сирули сказал, что для того, чтобы избежать проблем было достаточно пары слов: «или эквивалентный».

Однако в университете не согласны с выводами аудита. По словам Туули Илула, все, что хотел университет - это наличие у электрика необходимых навыков и прав.

«В качестве условия было сказано, что человек должен иметь сертификат компетентности класса А согласно Закону об электробезопасности, но согласно тому же закону, на лицо, получившее соответствующую квалификацию за границей, сейчас это требование не распрстраняется», - объяснила Илула.

Другими словами, по оценке университета, иностранец вполне мог представить другой эквивалентный документ. Однако Сирули еще раз сказал, что слово «эквивалент» должно было быть написано в документации по тендеру. «Участники не должны начинать делать какие-то выводы», - сказал Сирули.