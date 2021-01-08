Пт, 8.01.2021
Адреналин зашкаливал так, что укола я не почувствовала! Елена Розинко
Елена Розинко
  • Rus.Postimees.ee
  • Экономика
  • Всего два слова: крохотная формальность может стоит университету полутора миллионов евро
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Всего два слова: крохотная формальность может стоит университету полутора миллионов евро

Tartu ülikooli Delta õppehoone.

ФОТО: Tartu Ülikool

Аудиторы Минфина установили, что Тартуский университет нарушил закон при объявлении тендера здания Delta, и теперь ему придется вернуть почти 1,5 миллиона евро субсидий, пишет портал новостей ERR.

По мнению самого вуза, правила не нарушались, и возвращать деньги университет не хочет, пишет Postimees.

Летом 2017 года Тартуский университет начал поиски застройщика для строительства нового IT-центра на берегу реки Эмайыги. Строительство комплекса обошлось почти в 24 миллиона евро, из которых 13,5 миллиона предоставил Европейский Союз. Осенью следующего года, когда строительные работы уже велись, фонд Archimedes, который отвечал за выделение евроденег, заметил, что с тендером возможны проблемы.

"Тогда начали удерживаться 25 процентов платежей, предназначенных для университета, и были запрошены разъяснения по документам", - вспоминает заведующая отделом закупок Тартуского университета Туули Илула. - Вуз предоставил объяснения, отдел реализации установил, что закупка была проведена в соответствии с законом, и выплаты были восстановлены".

Строительные компании Rand ja Tuulberg и Ehitustrust довели работы до конца. Однако по случайности тендер строительства попал в план работы аудиторов Минфина. В конце декабря аудит завершился.

Фактически, по тем же причинам, которые волновали в свое время фонд Archimedes , университету советуют вернуть полтора миллиона евро. Из них 1,35 миллиона - Европейскому Союзу, а остальное - государству.

Глава отдела финансового контроля министерства Каур Сирули отметил, что в международных закупках должно проявляться одинаковое отношение как к местным, так и к иностранным заинтересованным сторонам, то есть в условиях тендера не должно быть требований, которые могут выполнять только эстонские компании.

«В этом случае мы обнаружили, что, к сожалению, одно внутригосударственное требование убрать забыли. По сути, от участников тендера требовалось наличие электриков с эстонскими бумагами», - объяснил Сирули.

В частности, в условиях государственных закупок указано, что лицо, ответственное за электромонтажные работы, должно иметь сертификат компетентности класса А. Аудиторы отметили, что, поскольку такой сертификат выдается в Эстонии, он может исключить иностранные компании из закупок.

Сирули сказал, что для того, чтобы избежать проблем было достаточно пары слов: «или эквивалентный».

Однако в университете не согласны с выводами аудита. По словам Туули Илула, все, что хотел университет - это наличие у электрика необходимых навыков и прав.

«В качестве условия было сказано, что человек должен иметь сертификат компетентности класса А согласно Закону об электробезопасности, но согласно тому же закону, на лицо, получившее соответствующую квалификацию за границей, сейчас это требование не распрстраняется», - объяснила Илула.

Другими словами, по оценке университета, иностранец вполне мог представить другой эквивалентный документ. Однако Сирули еще раз сказал, что слово «эквивалент» должно было быть написано в документации по тендеру. «Участники не должны начинать делать какие-то выводы», - сказал Сирули.

Илула с этим не согласилась: «На самом деле, мы ожидаем, что все участники государственных закупок ознакомятся как с основными документами по тендеру, так и с законодательством Эстонии. Чтобы впоследствии строительные работы могли быть выполнены в соответствии с законами и требованиями Эстонии».

Сирули завершил дискуссию, сказав, что здесь тоже не так много места для маневра. Европейская комиссия следит за условиями закупок, и, если слово «эквивалент» не написано, по оценкам комиссии, возможности участия иностранных компаний будут ограничены, и десять процентов евросредств, а также пять процентов государственной поддержки следует вернуть.

В комментарии, направленном аудиторам, университет написал, что даже если в условиях тендера допущена ошибка, не следует требовать возврата денег. В университете заявили, что предполагаемое нарушение не оказало существенного влияния на результаты тендера.

«Никакие иностранные участники торгов не зарегистрировались для участия в тендере», - пишет университет, добавляя, что даже если бы компания из другого государства-члена ЕС приняла участие в тендере, маловероятно, что она смогла бы предложить цену ниже, чем местный строитель.

Сирули сказал, что Европейской комиссии приходилось отвечать на такой аргумент в различных спорах, но ответ был все тот же. «Для них это не совсем актуальный аргумент, - сказал Сирули. - Они применяют такой строгий подход во всем Европейском Союзе».

Аудит Министерства финансов  все же не означает автоматически, что Тартускому университету вскоре придется вернуть деньги. Конкретная финансовая претензия должна быть составлена на основе аудита органом, ответственным за распределение евросредств, в данном случае государственным центром вспомогательных услуг, который должен принять решение до конца марта.

Центр сам по себе соглашается с заключением аудиторов о том, что университет нарушил закон. Однако, комментируя проверку, учреждение отметило, что взыскание денег может войти в противоречие с Конституцией.

В частности, требовать возврата денег за нарушения, подобные тем, что совершил университет, начали только после 2018 года. Ни один закон не изменилс - просто Европейская комиссия направила указание, что с правонарушителями следует обращаться более строго.

«Таким образом, в случае оспариваемого квалификационного условия было бы оправдано применить финансовую корректировку только к тем закупкам, которые начались после января 2018 года», - говорится в письме центра вспомогательных услуг

Но чиновник Минфина говорит, что и этот аргумент, вероятно, тоже не спасет. «Подход Комиссии заключется в том, что такие вещи всегда были запрещены директивой о государственных закупках».

Поэтому Сирули не верит, что кому-то удастся достичь успеха в споре с Европейской комиссией по этому поводу. Однако у университета есть и другой вариант. Сирули сказал, что Министерство образования и науки может принять решение взять на себя бремя университета и подать заявку на получение необходимых денег из государственного бюджета.

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