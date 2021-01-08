Кийк: в январе в Эстонию доставят 2000 доз вакцины Moderna

Однако в январе из них в нашу страну прибудет только 2000 доз: первая поставка в 1000 доз состоится на следующей неделе. Оставшиеся 28 000 доз более или менее равномерно будут распределены в феврале и марте.

Поскольку для иммунизации вакцина Moderna требует двух доз, это означает, что первой тысячи вакцин хватит только на 500 человек. «Изначально мы должны рассмотреть возможность вакцинации 500 человек, но как только появится уверенность в следующей дате поставки, то есть мы узнаем, что поставка действительно началась, то мы сможем использовать все дозы, которые есть на складе», - сказал Киик.