Количество погибших в ДТП в 2020 году за год выросло в Эстонии в восемь раз

По имеющимся у Департамента полиции и погранохраны данным, в 2020 году в Эстонии произошло 1402 тяжелых ДТП, что на 35 меньше, чем годом ранее. В тяжелых авариях в прошлом году пострадали 1611 человек, что на 154 меньше, чем в 2019 году. В то же время, в прошлом году в авариях на дорогах погибли 60 человек, что в восемь раз больше, чем в 2019 году.

По вине нетрезвых водителей в прошлом году в Эстонии произошло 124 тяжелых аварии, в которых пострадали 144 человека и погибли 12. В 2019 году пьяные водители спровоцировали на 8 ДТП больше и травмированных в них было на 12 человек больше, вместе с тем погибших — на одного человека меньше.

Как пояснила BNS ведущий чиновник Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго, хотя в 2017 году в ДТП погибло рекордно малое количество людей — 48, общая статистика в течение последних лет в лучшую сторону не изменилась.