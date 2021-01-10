Вс, 10.01.2021
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
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  • Swedbank: личные данные клиентов мошенники узнают заранее… от самих клиентов
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Swedbank: личные данные клиентов мошенники узнают заранее… от самих клиентов

В понедельник, 11 января, в 20.25 на канале ETV+ выйдет очередной выпуск ток-шоу «Своя правда», который на сей раз посвящен кибер-мошенникам, выманивающим деньги у доверчивых жителей Эстонии и загоняющим их в долги.

Представитель Swedbank Ирина Мамутова рассказала, что мошенники проводят хорошую подготовительную работу. Например, они заранее звонят людям, говорят, что проводят социологический опрос, в ходе которого выманивают у потенциальных жертв личную информацию. Именно поэтому после, когда уже совершается преступление, у потерпевшего не возникает сомнений, поскольку звонящий очень много знает о нем.

Как не стать жертвой мошенников? Как остановить волну преступлений? Почему основными потерпевшими являются клиенты одного банка? Что предпринимают и могли бы предпринять сам банк, разработчики SMART-ID и Департамента государственных инфосистем? Куда смотрит полиция?

На эти и многие другие вопросы попытаются ответить герои и эксперты ток-шоу «Своя правда», который выйдет в эфир в понедельник, 11 января, в 20.25 на канале ETV+. Ведущая: Олеся Лагашина.

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