Swedbank: личные данные клиентов мошенники узнают заранее… от самих клиентов

Представитель Swedbank Ирина Мамутова рассказала, что мошенники проводят хорошую подготовительную работу. Например, они заранее звонят людям, говорят, что проводят социологический опрос, в ходе которого выманивают у потенциальных жертв личную информацию. Именно поэтому после, когда уже совершается преступление, у потерпевшего не возникает сомнений, поскольку звонящий очень много знает о нем.

Как не стать жертвой мошенников? Как остановить волну преступлений? Почему основными потерпевшими являются клиенты одного банка? Что предпринимают и могли бы предпринять сам банк, разработчики SMART-ID и Департамента государственных инфосистем? Куда смотрит полиция?