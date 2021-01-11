Почему чаще всего от мошенников страдают клиенты Swedbank?

Многие заметили, что чаще всего жертвами мошенников становятся клиенты Swedbank. Почему? Представитель банка Ирина Мамутова объяснила это тем, что Swedbank является самым крупным, сейчас у него более 700 000 клиентов, а потому статистически клиенты именного это банка чаще попадаются мошенникам. «Но были случаи, когда мошенники звонили человеку и говорили, что они из Swedbank, однако клиент пресекал преступление, поскольку оказывалось, что у него нет счета в нашем банке», - сказала Мамутова.

Ее слова подтвердила и веб-констебль Яна Фролова, которая напомнила, что мошенники пытаются достать и клиентов других банков: «Были СМС-рассылки клиентам LHV, мошеннические письма поступали и клиентам SEB. Но иногда доходит до смешного, когда человеку звонят, говорят о Swedbank, но узнав, что тот не является клиентомм этого банка, тут же извиняются, говорят, что перепутали и звонят, конечно, из SEB».

Как не стать жертвой мошенников? Как остановить волну преступлений? Почему основными потерпевшими являются клиенты одного банка? Что предпринимают и могли бы предпринять сам банк, разработчики SMART-ID и Департамента государственных инфосистем? Куда смотрит полиция?

На эти и многие другие вопросы попытаются ответить герои и эксперты ток-шоу «Своя правда», который выйдет в эфир в понедельник, 11 января, в 20.25 на канале ETV+. Ведущая: Олеся Лагашина.