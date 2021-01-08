Группа поддержки Дональда Трампа в Рийгикогу сменит название

«Дональд Трамп все еще президент, а когда он уйдет в с должности, мы объявим новое наименование группы поддержки», - сказал в пятницу BNS председатель группы Пеэтер Эрнитс.

«Группа поддержки Трампа была сформирована в свое время для того, чтобы защитить важную для нас политическую повестку дня в связи с не прекращавшимися нападками на президента Трампа - в этой повестке были смягчение обусловленных глобализмом бед, противостояние слепоте либерального фронта и, прежде всего, продвижение интересов нашего государства и народа. Самым большим достижением Трампа было возвращение отечественного производства и рабочих мест», - сказал Эрнитс.