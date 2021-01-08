Пт, 8.01.2021
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Кристина Каллас
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  • Посмотрите, что было видно с крыльца нарвской Ратуши 85 лет назад
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До и после ⟩ Посмотрите, что было видно с крыльца нарвской Ратуши 85 лет назад

Нарвская ратуша.

ФОТО: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

Снимки, опубликованные на сайте Reddit, дают отличное представление о том, как время изменило Ратушную площадь Нарвы, передает Kodustiil.

И нарвская ратуша, и Ратушная площадь приграничного города знавали лучшие времена. За последнее столетие в результате военных действий и идеологических решений старая застройка была уничтожена, но не забыта. 

View from the town hall of Narva, Estonia 1933/2018 from r/europe

Предварительный проект нарвской Ратуши был завершен в 1665 году Георгом Тойфелем, мастером-строителем из Любека. Строительные работы начались в 1668 году, а к 1671 году был завершен корпус здания. Окончательно достроен Ратуша была в 1680 году, когда установили портал со скульптурами, доставленными из Стокгольма.

Ратуша - одно из немногих зданий Нарвы, сохранившихся после Второй мировой войны. До 1999 года в исторической ратуше располагался Дом детского творчества, предшественником которого был Дворец пионеров имени Виктора Кингисеппа.

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