До и после ⟩ Посмотрите, что было видно с крыльца нарвской Ратуши 85 лет назад
Снимки, опубликованные на сайте Reddit, дают отличное представление о том, как время изменило Ратушную площадь Нарвы, передает Kodustiil.
Снимки, опубликованные на сайте Reddit, дают отличное представление о том, как время изменило Ратушную площадь Нарвы, передает Kodustiil.
И нарвская ратуша, и Ратушная площадь приграничного города знавали лучшие времена. За последнее столетие в результате военных действий и идеологических решений старая застройка была уничтожена, но не забыта.
Предварительный проект нарвской Ратуши был завершен в 1665 году Георгом Тойфелем, мастером-строителем из Любека. Строительные работы начались в 1668 году, а к 1671 году был завершен корпус здания. Окончательно достроен Ратуша была в 1680 году, когда установили портал со скульптурами, доставленными из Стокгольма.
Ратуша - одно из немногих зданий Нарвы, сохранившихся после Второй мировой войны. До 1999 года в исторической ратуше располагался Дом детского творчества, предшественником которого был Дворец пионеров имени Виктора Кингисеппа.