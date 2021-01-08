До и после ⟩ Посмотрите, что было видно с крыльца нарвской Ратуши 85 лет назад

И нарвская ратуша, и Ратушная площадь приграничного города знавали лучшие времена. За последнее столетие в результате военных действий и идеологических решений старая застройка была уничтожена, но не забыта.

Предварительный проект нарвской Ратуши был завершен в 1665 году Георгом Тойфелем, мастером-строителем из Любека. Строительные работы начались в 1668 году, а к 1671 году был завершен корпус здания. Окончательно достроен Ратуша была в 1680 году, когда установили портал со скульптурами, доставленными из Стокгольма.