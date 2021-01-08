С понедельника учителя в Нарве выйдут на работу, а большинство школьников останутся дома

Как можно меньше использовать школьные здания

В Нарве не будет каких-то дополнительных ограничений сверх тех, что устанавливает правительство - пока на неделю. То есть, в понедельник пойдут в школу ученики 1-4 классов, а также 9 и 12 классов.

В четверг нарвский Отдел культуры, который руководит также сферой образования, провел встречу с директорами муниципальных школ. Руководитель Службы образования Отдела культуры Лариса Дегель рассказала, что обсудила с директорами, как начинать учебу с действующими ограничениями.

“Сейчас ситуация такая, что какие-то классы будут находиться на контактном обучении, и может так случиться, что, например, учитель преподает в 12-м классе и должен находиться в школе. И в то же самое время 10-й и 11-й классы находятся дома, - сказала Лариса Дегель. - Очень может быть, что учитель может находиться в школе и из школьного помещения вести дистанционную работу.

Если в какой-то день нет необходимости приходить в школу, то мы с директорами вчера говорили, что сейчас, конечно, нужно гибко подходить к рабочему времени учителей. Чтобы учителя находились в школьном помещении ровно столько, сколько в этом есть прямая необходимость”.

По словам Ларисы Дегель, в школах сейчас стараются максимально разгрузить свои здания, не использовать учительские комнаты, минимизировать общение между людьми.

“Но школы открыты, и если кто-то из учителей хочет работать из школы, то мы это решение тоже уважаем”, - добавила Лариса Дегель.

Также часть учителей в Нарве работает одновременно в двух школах, то есть у них два работодателя. На совещании в четверг было решено, что директора нарвских школ будут договариваться между собой, как разумно “поделить” сотрудника в этой ситуации. Например, учитель мог бы приходить в ту школу, в которой у него больше нагрузка, и оттуда преподавать дистанционно также для учеников другой школы.

Государственные экзамены не отменяются

С понедельника в школы пойдут ученики 9 и 12 классов - как раз тех, по окончании которых есть государственные экзамены. Если в прошлом учебном году из-за закрытия школ госэкзамены разрешили сдавать не всем, а только желающим, то в этом учебном году пока предполагается, что экзамены пройдут в нормальном режиме.

“На данный момент госэкзамены не отменены, сейчас идет регистрация, и мы понимаем, что 9-е и 12-е классы поэтому и выходят”, - сказала Лариса Дегель.

Спортивные секции и кружки по интересам работают по прежним правилам

По решению правительства в Харьюмаа и Ида-Вирумаа по-прежнему запрещены в помещениях молодежная работа, образование и деятельность по интересам, дополнительное образование и курсы повышения квалификации и занятия спортом. Такая деятельность разрешена дистанционно. Вне помещений разрешается проводить занятия в группах до 10 человек, плюс тренер или наставник.