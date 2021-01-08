С понедельника учителя в Нарве выйдут на работу, а большинство школьников останутся дома

Как можно меньше использовать школьные здания
В Нарве не будет каких-то дополнительных ограничений сверх тех, что устанавливает правительство - пока на неделю. То есть, в понедельник пойдут в школу ученики 1-4 классов, а также 9 и 12 классов.
В четверг нарвский Отдел культуры, который руководит также сферой образования, провел встречу с директорами муниципальных школ. Руководитель Службы образования Отдела культуры Лариса Дегель рассказала, что обсудила с директорами, как начинать учебу с действующими ограничениями.
“Сейчас ситуация такая, что какие-то классы будут находиться на контактном обучении, и может так случиться, что, например, учитель преподает в 12-м классе и должен находиться в школе. И в то же самое время 10-й и 11-й классы находятся дома, - сказала Лариса Дегель. - Очень может быть, что учитель может находиться в школе и из школьного помещения вести дистанционную работу.
Если в какой-то день нет необходимости приходить в школу, то мы с директорами вчера говорили, что сейчас, конечно, нужно гибко подходить к рабочему времени учителей. Чтобы учителя находились в школьном помещении ровно столько, сколько в этом есть прямая необходимость”.
По словам Ларисы Дегель, в школах сейчас стараются максимально разгрузить свои здания, не использовать учительские комнаты, минимизировать общение между людьми.
“Но школы открыты, и если кто-то из учителей хочет работать из школы, то мы это решение тоже уважаем”, - добавила Лариса Дегель.
Также часть учителей в Нарве работает одновременно в двух школах, то есть у них два работодателя. На совещании в четверг было решено, что директора нарвских школ будут договариваться между собой, как разумно “поделить” сотрудника в этой ситуации. Например, учитель мог бы приходить в ту школу, в которой у него больше нагрузка, и оттуда преподавать дистанционно также для учеников другой школы.
Государственные экзамены не отменяются
С понедельника в школы пойдут ученики 9 и 12 классов - как раз тех, по окончании которых есть государственные экзамены. Если в прошлом учебном году из-за закрытия школ госэкзамены разрешили сдавать не всем, а только желающим, то в этом учебном году пока предполагается, что экзамены пройдут в нормальном режиме.
“На данный момент госэкзамены не отменены, сейчас идет регистрация, и мы понимаем, что 9-е и 12-е классы поэтому и выходят”, - сказала Лариса Дегель.
Спортивные секции и кружки по интересам работают по прежним правилам
По решению правительства в Харьюмаа и Ида-Вирумаа по-прежнему запрещены в помещениях молодежная работа, образование и деятельность по интересам, дополнительное образование и курсы повышения квалификации и занятия спортом. Такая деятельность разрешена дистанционно. Вне помещений разрешается проводить занятия в группах до 10 человек, плюс тренер или наставник.
Дмитрий Вергун из нарвского Отдела культуры рассказал, что для преподавателей муниципальных школ по интересам, фактически, ничего не меняется. Работа будет вестись также, как она ведется с 12 ноября, когда эти учреждения были закрыты решением городской управы. По словам Дмитрия Вергуна, учителя продолжают работать и получать зарплату, но преподавание организовано дистанционно.