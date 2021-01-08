Коронавирус в школе: из-за зараженных учителей за парты пока вернутся только младшеклассники

У педагогов Кундаской общей гимназии последний рабочий день был 29 декабря. Учителя были здоровы, носили маски и визоры. Но у двух учителей появились симптомы заболевания и в последние дни 2020 года они прошли тестирование на коронавирус. Выяснилось, что два педагога заразились коронавирусом, пишет Virumaa Teataja.

Директор Кундаской общей гимназии Кристи Арон сказала, что для обеспечения безопасности учеников все учителя, которые были в школе в тот день, пройдут тест на коронавирус. «Среди близких контактов семь учителей», - сказала Арон. Результаты их тестов будут известны еще на этой неделе.

«Пока решение такое, что с понедельника контактное обучение начинают ученики 1-4 классов, на консультации ждут также учеников выпускных классов. В школу пойдет сотня детей», - сказала Арон.

Что касается учеников с особыми образовательными потребностями, директор школы сказала, что решение о том, как именно будет организована школьная работа, будет приниматься на основе результатов тестирования учителей, полученных в выходные дни, и информация будет передана ученикам классными руководителями.

Руководство школы пока не жалуется на нехватку учителей.

«На данный момент есть 17 учителей, которые могут выйти на работу», - сказала Арон.