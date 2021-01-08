Очередной дом призрения охвачен коронавирусом

В результате проведенного в четверг масштабного тестирования обнаружили 26 новых случаев. В то же время в Вильяндимаа добавилось 22 зараженных. С большой вероятностью большая часть новых зараженных уезда живет или работает рядом с Сууре-Яани в Лыхавере. При этом все носители вируса в Лыхавере не находятся в регистре Вильяндимаа, поскольку в доме призрения живет много людей, которые указали другой уезд.

Первый зараженный был обнаружен в Лыхавере первого января, и сразу же в большом здании были созданы зоны для разделения инфицированных и здоровых. Несмотря на это, вирус начал распространяться, и в настоящее время там было проведено два масштабных тестирования, в результате которых было обнаружено почти 50 зараженных. «Один сотрудник почувствовал себя плохо, мы отправили его на тестирование, выяснилось, что он коронаположительный», - сказала директор Марика Тирмасте. В то же время нельзя утверждать, что болезнь принес в дом призрения сотрудник, поскольку учреждение было открыт для гостей до 30 декабря, и сотрудник мог заразиться от кого-то из гостей подопечных.

Так как среди носителей вируса есть несколько сотрудников, организация работы в доме призрения стала очень сложной. Трудно, хотя и возможно, найти замену сотрудникам пораженного коронавирусом дому призрения. «У нас есть два очень милых добровольца, которые пришли на помощь», - похвалила Тирмасте.

Первые тесты выявили в доме призрения 21 зараженного. В пятницу больных в тяжелом состоянии не было, и госпитализировать никого не пришлось.