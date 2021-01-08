Сб, 9.01.2021
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  • Купленный эстонским бизнесменом легендарный Dzintars продолжит работу под другим названием
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Купленный эстонским бизнесменом легендарный Dzintars продолжит работу под другим названием

Производство косметики Dzintars.

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Косметическое производство неплатежеспособного предприятия Dzintars, принадлежащего эстонскому предпринимателю Олегу Осиновскому, продолжит работу под названием H.A. Brieger, сообщили представители компании.

В пятницу, 8 января, в Регистр предприятий были внесены соответствующие изменения - юридическое название ООО Dzintars Production сменилось на H.A. Brieger.

Косметика под брендом Dzintars появится на прилавках в марте этого года, прогнозируют представители компании, если распространение COVID-19 и государственные ограничения не окажут существенного влияния на деятельность предприятия.

По словам руководителя и совладелицы H.A. Brieger Анастасии Удаловой, история Dzintars начинается в 1849 году, когда Генрих Адольф Бригер основал в Риге фабрику мыла и парфюмерии, которая впоследствии стала одним из крупнейших производителей косметики в Латвии.

Владельцами H.A. Brieger являются «Даугавпилсский локомотиворемонтный завод» (67%), реальным бенефициаром которого является эстонский миллионер Олег Осиновский, и ООО Asko R (33%), принадлежащее Удаловой.

12 ноября 2019 года Пардаугавский суд города Риги признал Dzintars неплатежеспособным.

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