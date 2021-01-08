Требование самоизоляции не будет распространяться на прибывающих в Эстонию только из одной европейской страны

Таким образом, с понедельника только прибывающим в Эстонию из Исландии не нужно будет соблюдать режим самоизоляции или делать тест.

С учетом уровня заражения коронавирусом с понедельника будут применяться 10-дневное ограничение свободы передвижения для прибывающих в Эстонию из следующих европейских стран: Андорра, Австрия, Бельгия, Болгария, Испания, Нидерланды, Хорватия, Ирландия, Италия, Греция, Кипр, Литва*, Лихтенштейн, Люксембург, Латвия*, Мальта, Монако, Норвегия, Польша, Португалия, Франция, Швеция, Румыния, Германия, Сан-Марино, Словакия, Словения, Финляндия*, Швейцария, Дания, Чехия, Венгрия. Показатель Ватикана — 0, но при поездке оттуда в Эстонию через Италию также действует 10-дневное ограничение свободы передвижения.

Правительство утвердило, что начиная с 1 января 2021 года прибывающие в Эстонию из Великобритании обязаны пройти тест на коронавирус за 72 часа до своего рейса. Для въезда в страну результат теста должен быть отрицательным. Эта обязанность не распространяется на детей до 10 лет. Эти правила также применяются к лицам, которые используют Великобританию в качестве страны транзита для приезда в Эстонию. В течение 14 дней после прибытия из Великобритании в Эстонию необходимо находиться в своем месте жительства. 14-дневный период самоизоляции можно сократить, если человек пройдет повторный тест на седьмой день после прибытия, и повторный тест будет тоже отрицательными.

Лимит пересматривается раз в неделю по пятницам, и новый лимит вступит в силу в следующий понедельник.

* В соответствии с Постановлением Правительства 282 ограничение свободы передвижения не распространяется на лиц без признаков болезни, которые находились на территории Литвы, Латвии или Финляндии в течение последних 14 дней и прибыли в Эстонию из Литвы, Латвии или Финляндии в случаях, если:

(1) лицо сдало тест на коронавирус с отрицательным результатом не ранее, чем за 48 часов до прибытия в Эстонию. При поездке из Эстонии в эти страны и возвращении в Эстонию тест на коронавирус также может быть проведен в Эстонии, и в случае отрицательного результата можно вернуться к нормальной жизни. Самоизоляция должна поддерживаться до тех пор, пока не станет известен результат теста.

(2) цель прибытия в Эстонию - работа, учеба, получение медицинских услуг, семейные мероприятия или транзит. По указанным выше причинам не требуется проходить тест на коронавирус до приезда в Эстонию.

Жители стран, перечисленных в приложении 1 к рекомендации Совета ЕС, не имеют ограничений на передвижение, если уровень заражения этих стран ниже 16. Совет Европейского союза 17 декабря также обновил список третьих стран в приложении 1 к рекомендации о временном ограничении и возможной отмене ненужных поездок в Европейский союз, который разрешает поездки в Эстонию из Австралии, Японии, Южной Кореи, Руанды, Сингапура, Таиланда и Новой Зеландии.