СМИ: вакцина Pfizer эффективна против «британского» штамма коронавируса

Отмечается, что компания Pfizer и ученые из медицинского факультета Техасского университета изучили препарат и пришли к выводу, что он может нейтрализовать так называемую мутацию N501Y в шиповидном белке.

По словам одного из ведущих экспертов Pfizer Фила Дормитцера, изначально были опасения, что этот мутированный коронавирус распространяется быстрее, а также не поддается вакцине.

Во время исследования использовалась кровь людей, получивших вакцину. Ученым удалось обнаружить, что препарат может бороться с N501Y, а также еще с 15 мутациями.

При этом Дормитцер отметил, что также стоит опасаться другой мутации коронавируса, обнаруженной в Южной Африке — E484K.