Экономист: в начале года цены, видимо, продолжат падение

В этом году по мере восстановления экономической активности и международных перевозок цены на сырьё должны снова немного подняться. Фьючерсы показывают цену на сырую нефть в размере 50-55 долларов за баррель в этом году, что примерно на 10 долларов больше, чем годом ранее. С мая 2021 года эффект снижения акцизов исчезнет из индекса цен. Более холодная погода поддержит цены на электроэнергию и отопление в январе.

Самым большим сюрпризом стало снижение цен на продукты питания

В декабре рост цен на продукты питания замедлился. Цены на продукты питания упали в годовом сравнении на 0,2 процента. Последний раз цены на продукты питания падали четыре года назад. Падение цен в декабре произошло в основном за счёт удешевления свежей рыбы. Так лосось подешевел из-за снижения спроса в связи с коронакризисом и падением курса норвежской кроны. Отели и рестораны, закрытые в Европе из-за коронакризиса, раньше потребляли

большую часть норвежского лосося.

Потребитель осознал, что происходит падение цен

Согласно опросу Института конъюнктуры, девятимесячное падение цен наконец-то дошло до сознания потребителя. Это может быть связано с замедлением роста цен на продукты питания, поскольку цены на продукты питания отслеживаются наиболее пристально. Домохозяйства ожидают, что в следующем году подешевеет и потребительская корзина. Однако аналитики прогнозируют рост цен.

Цены, скорее всего, продолжат расти в этом году