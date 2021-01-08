Сеэдер: пора прекратить происходящий в Рийгикогу балаган

По его словам, происходящая сейчас в Рийгикогу «популистская грызня — это ненормальное явление». «Обструкция довела ситуацию до крайности и теперь дело дошло до блокирования заседаний комиссии», - сообщил BNS Сеэдер в пресс-релизе.

«Регламент работы Рийгикогу основывается на здравом смысле депутатов, работу парламента до самых тонких нюансов невозможно регулировать законами. Здравый смысл должен исходить из доброй воли и чувства ответственности депутатов, чтобы обеспечивать дееспособность Рийгикогу. И коалиция, и оппозиция должны сохранять государственный подход и достоинство, чтобы сосредоточиться на сути законопроектов и на возможных решениях, а не на действиях отдельных лиц и оценках. Наша цель — вернуться к этому принципу, чтобы обеспечить работу парламента», - добавил он.