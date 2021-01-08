Пт, 8.01.2021
Новая Бронзовая ночь по призыву EKRE невозможна. Марина Кальюранд
Марина Кальюранд
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Симсон: в Европе есть гораздо более гротескные члены правительств, чем политики EKRE
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Симсон: в Европе есть гораздо более гротескные члены правительств, чем политики EKRE

Rahvusvaheline poliitikaväljaanne Politico andis Euroopa Komisjoni liikmete esimest täistööaastat hinnates eestlasest energeetikavolinikule Kadri Simsonile hindeks B, mis jääb 27 voliniku hulgas keskmiseks tulemuseks.

ФОТО: Francois Lenoir/AP

В программе «Nädala tegija» на радио Kuku эстонский еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон рассказала о том, в какой степени Европейский Союз может решать, помимо проблем с короной, другие важные вопросы и какие проблемы зеленая революция ставит перед энергетическим сектором. В то же время, по словам Симсон, нельзя игнорировать происходящее в эстонской политике, пишет Postimees.

В Эстонии это касается развития Ида-Вирумаа, но не только. Ведущая Улла Лянтс сказала, что в Эстонии правительство может поддержать Ида-Вирумаа, но новые «зеленые» компании должны возникать по инициативе местных жителей и компаний.

Симсон отметила, что правительство подготовило план в сотрудничестве с местными самоуправлениями Ида-Вирумаа. Европейская комиссия рекомендует прикладывать усилия, чтобы те, кто потерял работу в результате рыночных изменений, могли найти рабочие места в той же области.

«Мы хотим, чтобы это большое изменение не привело к исчезновению определенных территорий, где людям нечего делать, а молодежи приходится уезжать туда, где есть работа. Сейчас видно, что у разных стран разные планы», - объяснила Симсон.

Хотя Симсон уделяет основное внимание развитию в области энергетики, она также следит за тем, что происходит в Эстонии. Лянтс спросила, разочарована ли Симсон в правительственной коалиции.

"Я думаю, что все было сделано правильно. Я особенно одобряю очень ответственное поведение правительства во время кризиса», - ответила Симсон. 

По его словам, проблемой была скорее риторика, недели действия правительства. "Понимание того, что если наступит внезапный кризис, нужно будет защитить людей и сохранить рабочие места, было у правительства очень ясным. Я считаю, что это также было очень необходимо для обеспечения безопасности эстонского народа».

Симсон сказал, что в Европе она очень редко слышит вопросы или критику в адрес EKRE, потому что в Европе гораздо больше гротескных членов правительства. «То, что может показаться эстонцам чрезмерным по масштабам и самой большой катастрофой - в европейском машстабе это тихая скандинавская страна. В правительствах Европейского Союза есть политики из других стран, и некоторые из них используют слова даже более свободно».

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