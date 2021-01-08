Симсон: в Европе есть гораздо более гротескные члены правительств, чем политики EKRE

В Эстонии это касается развития Ида-Вирумаа, но не только. Ведущая Улла Лянтс сказала, что в Эстонии правительство может поддержать Ида-Вирумаа, но новые «зеленые» компании должны возникать по инициативе местных жителей и компаний.
Симсон отметила, что правительство подготовило план в сотрудничестве с местными самоуправлениями Ида-Вирумаа. Европейская комиссия рекомендует прикладывать усилия, чтобы те, кто потерял работу в результате рыночных изменений, могли найти рабочие места в той же области.
«Мы хотим, чтобы это большое изменение не привело к исчезновению определенных территорий, где людям нечего делать, а молодежи приходится уезжать туда, где есть работа. Сейчас видно, что у разных стран разные планы», - объяснила Симсон.
Хотя Симсон уделяет основное внимание развитию в области энергетики, она также следит за тем, что происходит в Эстонии. Лянтс спросила, разочарована ли Симсон в правительственной коалиции.
"Я думаю, что все было сделано правильно. Я особенно одобряю очень ответственное поведение правительства во время кризиса», - ответила Симсон.
По его словам, проблемой была скорее риторика, недели действия правительства. "Понимание того, что если наступит внезапный кризис, нужно будет защитить людей и сохранить рабочие места, было у правительства очень ясным. Я считаю, что это также было очень необходимо для обеспечения безопасности эстонского народа».
Симсон сказал, что в Европе она очень редко слышит вопросы или критику в адрес EKRE, потому что в Европе гораздо больше гротескных членов правительства. «То, что может показаться эстонцам чрезмерным по масштабам и самой большой катастрофой - в европейском машстабе это тихая скандинавская страна. В правительствах Европейского Союза есть политики из других стран, и некоторые из них используют слова даже более свободно».