Симсон: в Европе есть гораздо более гротескные члены правительств, чем политики EKRE

В Эстонии это касается развития Ида-Вирумаа, но не только. Ведущая Улла Лянтс сказала, что в Эстонии правительство может поддержать Ида-Вирумаа, но новые «зеленые» компании должны возникать по инициативе местных жителей и компаний.

Симсон отметила, что правительство подготовило план в сотрудничестве с местными самоуправлениями Ида-Вирумаа. Европейская комиссия рекомендует прикладывать усилия, чтобы те, кто потерял работу в результате рыночных изменений, могли найти рабочие места в той же области.

«Мы хотим, чтобы это большое изменение не привело к исчезновению определенных территорий, где людям нечего делать, а молодежи приходится уезжать туда, где есть работа. Сейчас видно, что у разных стран разные планы», - объяснила Симсон.

Хотя Симсон уделяет основное внимание развитию в области энергетики, она также следит за тем, что происходит в Эстонии. Лянтс спросила, разочарована ли Симсон в правительственной коалиции.

"Я думаю, что все было сделано правильно. Я особенно одобряю очень ответственное поведение правительства во время кризиса», - ответила Симсон.

По его словам, проблемой была скорее риторика, недели действия правительства. "Понимание того, что если наступит внезапный кризис, нужно будет защитить людей и сохранить рабочие места, было у правительства очень ясным. Я считаю, что это также было очень необходимо для обеспечения безопасности эстонского народа».