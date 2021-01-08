Фото и видео ⟩ Оппозиция ворвалась в кабинет: балаган в конституционной комиссии Рийгикогу продолжился и сегодня

Сегодняшнее заседание должно было пройти в электронном виде, поскольку председатель конституционной комиссии Анти Пооламетс (EKRE) хотел избежать вчерашней ситуации, когда оппозиционные депутаты не соблюдали ограничение времени и пытались тянуть время. План Пооламетса состоял в том, чтобы в онлайн-среде просто заглушать переходящего за черту.

Однако многие депутаты ради заседания пришли в Рийгикогу, в том числе и сам Пооламетс, который пришел руководить заседанием в свой кабинет в помещении конституционной комиссии. Но оппозиционные депутаты не согласились на э-заседание: до начала заседания они нагрянули в кабинет Пооламетса и потребовали, чтобы они могли физически принимать участие.

Пооламетс попросил Каю Каллас (Партия реформ), Вальдо Рандпере (Партия реформ) и заместителя председателя комиссии Лаури Ляэнеметса (Социал-демократическая партия) покинуть его кабинет, но они отказались это сделать.

Пооламетс в итоге решил покинуть свой кабинет и под сопровождением камер направился в помещение фракции EKRE, где смог продолжить вести заседание.

Напомним, что Лаури Ляэнеметс сегодня ушел в отставку, чтобы снять с должности и Пооламетса. По его словам, Пооламетс систематично нарушает права оппозиции, не давая депутатам возможности представлять и обсуждать свои поправки, прерывая выступления парламентариев, изменяя по своему усмотрению место проведения заседания и устанавливая абсурдные ограничения по времени. Всё это является грубым нарушением Закона о регламенте и порядке работы Рийгикогу (подробнее об этом читайте здесь).