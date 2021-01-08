Бдительный человек помог полиции найти пропавшего 37-летнего Кирилла
Полиция просила помощи в поисках 37-летнего Кирилла, который в четверг, 7 января, в восемь часов покинул находящееся в Ида-Вирумаа медицинское учреждение и пропал.
Полиция просила помощи в поисках 37-летнего Кирилла, который в четверг, 7 января, в восемь часов покинул находящееся в Ида-Вирумаа медицинское учреждение и пропал.
В пятницу, 8 января, около восьми часов вечера пресс-служба полиции передала, что человек, увидевший в СМИ просьбу о помощи в поисках пропавшего, узнал Кирилла и сообщил об его местонахождении в Центр тревоги.
Пропавшего нашли в Нарве, с ним все в порядке, уточнила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.