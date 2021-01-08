Камеры слежения за скоростью зафиксировали более 200 000 нарушений
Установленные на дорогах Эстонии камеры слежения за скоростью и фиксации проезда на красный свет светофора в 2020 году зафиксировали 203 953 нарушения ПДД.
Установленные на дорогах Эстонии камеры слежения за скоростью и фиксации проезда на красный свет светофора в 2020 году зафиксировали 203 953 нарушения ПДД.
Об этом BNS сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
В прошлом году полиция выдала 203 953 уведомления о штрафах за зафиксированные камерами нарушения, сообщил пресс-секретарь департамента. Он добавил, что это на 64 674 штрафа больше, чем в 2019 году.
105 585 нарушений зафиксировали мобильные камеры, а 3870 — камеры, установленные на перекрестке Кристийне в Таллинне.
В декабре 2020 года полиция выписала 21 889 уведомлений о штрафах за зафиксированные камерами нарушения, из них 15 587 нарушений зафиксировали мобильные камеры, и 36 — камеры, установленные на перекрестке Кристийне.
Нарушения фиксируют преимущественно в районах, где максимальная разрешенная скорость движения составляет 50 или 70 км/ч. Большинство предупреждающих штрафов выписано на сумму 9-18 евро.