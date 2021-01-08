Камеры слежения за скоростью зафиксировали более 200 000 нарушений

Об этом BNS сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

В прошлом году полиция выдала 203 953 уведомления о штрафах за зафиксированные камерами нарушения, сообщил пресс-секретарь департамента. Он добавил, что это на 64 674 штрафа больше, чем в 2019 году.

105 585 нарушений зафиксировали мобильные камеры, а 3870 — камеры, установленные на перекрестке Кристийне в Таллинне.

В декабре 2020 года полиция выписала 21 889 уведомлений о штрафах за зафиксированные камерами нарушения, из них 15 587 нарушений зафиксировали мобильные камеры, и 36 — камеры, установленные на перекрестке Кристийне.