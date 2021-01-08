Пт, 8.01.2021
Адреналин зашкаливал так, что укола я не почувствовала! Елена Розинко
Елена Розинко
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  • На шоссе Таллинн-Тарту два автомобиля не поделили дорогу
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Фото и видео ⟩ На шоссе Таллинн-Тарту два автомобиля не поделили дорогу

В пятницу, 8 января, около 18 часов на шоссе Таллинн-Тарту на перекрестке Паюси произошло ДТП, в результате которого столкнулись автомобили Nissan и Ford, передает Postimees.

Приближающийся Ford остался для ехавшего со стороны Паюси в сторону Пыльтсамаа водителя внедорожника Nissan незамеченным.

В автомобиле Ford ехали пожилые мужчина и женщина, они отделались испугом. В Nissan был водитель и собака. Медики оказали водителю первую помощь на месте. Собака не пострадала. 

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