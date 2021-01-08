Пт, 8.01.2021
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
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Конституционная комиссия Рийгикогу соберется на внеочередное заседание, чтобы провести выборы

Конституционная комиссия переизберет своих председателя и его заместителя

ФОТО: Eero VabamÄgi/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Конституционная комиссия Рийгикогу в субботу, 9 января, в 11 часов соберется на внеочередное заседание, чтобы провести процедуру выборов председателя и заместителя председателя.

Внеочередное заседание проводится в связи с тем, что нынешний заместитель председателя Лаури Ляэнеметс в пятницу на заседании объявил о своей отставке.

Как пояснила BNS пресс-служба Рийгикогу, выборы председателя и заместителя председателя комиссии проводятся одновременно. У каждого члена комиссии по одному голосу, при этом голосование проводится тайно. Председателем становится кандидат, набравший наибольшее количество голосов. Его заместителем становится второй кандидат, набравший второе по величине количество голосов.

Заседание комиссии продолжится через 30 минут после выборов председателя и его заместителя и оно будет посвящено подготовке второго чтения законопроекта о референдуме по теме брака.

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