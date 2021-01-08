Конституционная комиссия Рийгикогу соберется на внеочередное заседание, чтобы провести выборы

Внеочередное заседание проводится в связи с тем, что нынешний заместитель председателя Лаури Ляэнеметс в пятницу на заседании объявил о своей отставке.

Как пояснила BNS пресс-служба Рийгикогу, выборы председателя и заместителя председателя комиссии проводятся одновременно. У каждого члена комиссии по одному голосу, при этом голосование проводится тайно. Председателем становится кандидат, набравший наибольшее количество голосов. Его заместителем становится второй кандидат, набравший второе по величине количество голосов.