Сб, 9.01.2021
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
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  • В Маарду вспыхнул пожар в социальном доме: людей просят держать окна закрытыми
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Фото и видео ⟩ В Маарду вспыхнул пожар в социальном доме: людей просят держать окна закрытыми

В пятницу, 8 января, поздно вечером, в Маарду вспыхнул пожар в социальном доме. 

Дежурный пресс-секретарь Спасательного департамента сказал Rus.Postimees, что в 21.40 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Маарду горит трехэтажное здание, речь идет о социальном доме. 

По состоянию на 22.21, все этажи социального дома были проверены и находившиеся в доме люди были эвакуированы. Пострадавших передали скорой помощи, работы по тушению продолжаются. 

Местных жителей (особенно Мууга и Виймси) из-за распространяющегося дыма просят держать окна закрытыми. 

Движение на улице Калласмаа перекрыто. 

Руководитель пресс-службы Маардуской горуправы Елена Кацуба сообщила в Facebook, что все жители живы, некоторых увезли в больницы. "Убедительная просьба к родственникам постояльцев социального дома забрать своих близких временно домой. Просьба срочно позвонить по телефону 55512200 и договориться о деталях. Искренне благодарю всех за переживания и поддержку!" - написала она. 

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