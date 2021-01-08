Фото и видео ⟩ В Маарду вспыхнул пожар в социальном доме: людей просят держать окна закрытыми

Дежурный пресс-секретарь Спасательного департамента сказал Rus.Postimees, что в 21.40 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Маарду горит трехэтажное здание, речь идет о социальном доме.

По состоянию на 22.21, все этажи социального дома были проверены и находившиеся в доме люди были эвакуированы. Пострадавших передали скорой помощи, работы по тушению продолжаются.

Местных жителей (особенно Мууга и Виймси) из-за распространяющегося дыма просят держать окна закрытыми.

Движение на улице Калласмаа перекрыто.