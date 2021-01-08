Фото и видео ⟩ В Маарду вспыхнул пожар в социальном доме: людей просят держать окна закрытыми
В пятницу, 8 января, поздно вечером, в Маарду вспыхнул пожар в социальном доме.
В пятницу, 8 января, поздно вечером, в Маарду вспыхнул пожар в социальном доме.
Дежурный пресс-секретарь Спасательного департамента сказал Rus.Postimees, что в 21.40 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Маарду горит трехэтажное здание, речь идет о социальном доме.
По состоянию на 22.21, все этажи социального дома были проверены и находившиеся в доме люди были эвакуированы. Пострадавших передали скорой помощи, работы по тушению продолжаются.
Местных жителей (особенно Мууга и Виймси) из-за распространяющегося дыма просят держать окна закрытыми.
Движение на улице Калласмаа перекрыто.
Руководитель пресс-службы Маардуской горуправы Елена Кацуба сообщила в Facebook, что все жители живы, некоторых увезли в больницы. "Убедительная просьба к родственникам постояльцев социального дома забрать своих близких временно домой. Просьба срочно позвонить по телефону 55512200 и договориться о деталях. Искренне благодарю всех за переживания и поддержку!" - написала она.