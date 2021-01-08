Фото и видео ⟩ В Маарду вспыхнул пожар в социальном доме: шестерых пострадавших передали скорой помощи

Фото и видео ⟩ В Маарду вспыхнул пожар в социальном доме: шестерых пострадавших передали скорой помощиСущественно дополнено!
В пятницу, 8 января, поздно вечером, в Маарду вспыхнул пожар в социальном доме.
В пятницу, 8 января, поздно вечером, в Маарду вспыхнул пожар в социальном доме.
Дежурный пресс-секретарь Спасательного департамента сказал Rus.Postimees, что в 21.40 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Маарду открытым огнем горит трехэтажное здание, речь идет о социальном доме.
По состоянию на 22.21, все этажи социального дома были проверены и находившиеся в доме люди были эвакуированы.
Местных жителей из-за распространяющегося дыма просили держать окна закрытыми.
Движение на улице Калласмаа было перекрыто.
Руководитель пресс-службы Маардуской горуправы Елена Кацуба сообщила в Facebook, что все жители живы, некоторых увезли в больницы. "Убедительная просьба к родственникам постояльцев социального дома забрать своих близких временно домой. Просьба срочно позвонить по телефону 55512200 и договориться о деталях. Искренне благодарю всех за переживания и поддержку!" - написала она.
Позднее Спасательный департамент уточнил, что отреагировал на пожар усиленным составом: помимо скорой помощи и полиции на место было отправлено 14 пожарных машин и два оперативных дежурных. Когда спасатели прибыли на место, крыша здания полыхала открытым огнем, сразу же была начата эвакуация людей.
По словам оперативного дежурного Пыхьяского спасательного центра, огонь очень быстро распространялся, что осложняло как эвакуацию, так и спасательные работы. По предварительным данным, всего в доме было 42 человека, из которых шестеро были переданы скорой помощи — у двоих серьезные повреждения. Постояльцы соцдома, которые не пострадали, были доставлены на место временного размещения. Пожар был локализован в 01.43. Причина возгорания еще неизвестна.