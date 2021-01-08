Фото и видео ⟩ В Маарду вспыхнул пожар в социальном доме: шестерых пострадавших передали скорой помощи

Дежурный пресс-секретарь Спасательного департамента сказал Rus.Postimees, что в 21.40 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Маарду открытым огнем горит трехэтажное здание, речь идет о социальном доме.

По состоянию на 22.21, все этажи социального дома были проверены и находившиеся в доме люди были эвакуированы.

Местных жителей из-за распространяющегося дыма просили держать окна закрытыми.

Движение на улице Калласмаа было перекрыто.

Руководитель пресс-службы Маардуской горуправы Елена Кацуба сообщила в Facebook, что все жители живы, некоторых увезли в больницы. "Убедительная просьба к родственникам постояльцев социального дома забрать своих близких временно домой. Просьба срочно позвонить по телефону 55512200 и договориться о деталях. Искренне благодарю всех за переживания и поддержку!" - написала она.

Позднее Спасательный департамент уточнил, что отреагировал на пожар усиленным составом: помимо скорой помощи и полиции на место было отправлено 14 пожарных машин и два оперативных дежурных. Когда спасатели прибыли на место, крыша здания полыхала открытым огнем, сразу же была начата эвакуация людей.