Электросамокаты и автохлам мешают уборке улиц от снега

По словам вмце-мэра Калле Кландорфа, в Таллинне из-за припаркованных транспортных средств в некоторых местах невозможно проихводить уход за дорогами в полном объеме.

«Понятно, что автомобили также необходимо парковать и на улице, но владельцы обязательно должны убирать с улиц вышедшие из эксплуатации машины», - отметил Кландорф, добавив, что только в прошлом году муниципальная полиция удалила с улиц 91 отслуживший свое автомобиль.

Еще одна проблема - это оставленные под снегом электросамокаты, которые паркуют где попало и которые могут оказаться на пути снегоуборочных машин», - сказал вице-мэр.

Главный специалист по уборке улиц при горуправе Тарту Каймар Кютт просит всех автовладельцев, которые паркуются на улице, найти на зиму место для парковки своих машин во дворе, на стоянке или в другом подходящем месте . «Это позволит выполнять уборку снега лучше и быстрее, а также обеспечит лучшее движение по улицам», - отметил Кютт.

В городе меры борьбы с гололедицей необходимо проводить в течение четырех часов на главных улицах и в течение восьми часов на второстепенных улицах. На тротуарах меры борьбы с гололедицей также необходимо провести в течение восьми часов.

По словам Кютта, компании по обслуживанию дорог готовы работать зимой круглосуточно и без выходных. «Учитывая коронавирусную пору, не все люди в компании находятся на дежурстве на местах, некоторые также находятся дома, чтобы рассеять риски, поэтому начало менее важных работ может задержаться на срок до получаса», - сказал Кютт.

Однако безопасность дорожного движения для водителей зависит не только от ухода за дорогами, но и от самих участников дорожного движения, и необходимо помнить, что даже большие шоссейные дороги иногда могут быть скользкими и заснеженными.

Глава службы ухода за шоссейными дорогами Транспортного департамента Райдо Рандмаа объяснил, что на дорогах высшего уровня, таких как Таллинн-Нарва, Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа и Таллинн-Пярну-Икла, меры борьбы с гололедицей должны быть проведены не позднее, чем в течение двух часов после возникновения гололедицы, а меры по уборке снега - в течение четырех часов.