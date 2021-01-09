Ким Чен Ын: США - главный враг Северной Кореи

Агентство "Ренхап" сообщает со ссылкой на официальные северокорейские СМИ, что Ким Чен Ын на съезде Трудовой партии Кореи заявил, что Вашингтон - "главный враг" КНДР. Он призвал США отказаться от враждебной политики в отношении Пхеньяна.

При этом, по данным "Ренхап" лидер Северной Кореи предположил, что вне зависимости от того, кто будет у власти в Вашингтоне, политика США по КНДР не изменится.

Также Ким Чен Ын пообещал не применять ядерное оружие первым. При этом он заявил, что страна должна усиливать армию и ядерный арсенал, так как риск вторжения США в КНДР усиливается.

Американские СМИ отмечают, что это - первый комментарий Ким Чен Ына по поводу скорого прихода ко власти в США Джо Байдена.

Ким Чен Ын также сообщил о завершении подготовки в КНДР к проектированию атомной подводной лодки.