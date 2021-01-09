Сеть Olerex открыла свою первую CNG-заправку в Таллинне

Это первый шаг компании в создании сети экологически чистых CNG-заправок.

Цена продаваемого Olerex сжатого газа составляет 0,599 евро/кг, сообщила BNS пресс-служба предприятия.

"Мы хотим создать на рынке дополнительную конкуренцию и планируем открыть следующие CNG-заправки в Тарту и Пярну", - отметил руководитель по закупкам и логистике Olerex Антон Шафростин.

По его словам, CNG – это хорошая и доступная альтернатива жидкому топливу, которая позволяет ездить на 60% дешевле.

На CNG-заправке, расположенной в начале Петербургского шоссе в Таллинне, свои легковые и грузовые автомобили могут заправлять частные лица и бизнес-клиенты.