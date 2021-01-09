Сб, 9.01.2021
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Игорь Калакаускас
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Сеть Olerex открыла свою первую CNG-заправку в Таллинне

Maagaasi praegu Eestis kütuseaktsiisiga ei maksustata. Pildil surugaasi (CNG) tankimine.

ФОТО: Urmas Luik

Эстонcкий продавец топлива Olerex  в пятницу открыл в Таллинне на Петербургском шоссе CNG-заправку.

Это первый шаг компании в создании сети экологически чистых CNG-заправок.

Цена продаваемого Olerex сжатого газа составляет 0,599 евро/кг, сообщила BNS пресс-служба предприятия.

"Мы хотим создать на рынке дополнительную конкуренцию и планируем открыть следующие CNG-заправки в Тарту и Пярну", - отметил руководитель по закупкам и логистике Olerex Антон Шафростин.

По его словам, CNG – это хорошая и доступная альтернатива жидкому топливу, которая позволяет ездить на 60% дешевле.

На CNG-заправке, расположенной в начале Петербургского шоссе в Таллинне, свои легковые и грузовые автомобили могут заправлять частные лица и бизнес-клиенты.

Сеть крупнейшего в Эстонии розничного продавца топлива Olerex включает 99 станций полного обслуживания, а также экспресс-заправки по всей Эстонии. Учрежденное в 1994 году предприятие основано на 100% эстонском капитале и обеспечивает работой порядка 800 человек.

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