Латвия вместе со Швейцарией разрабатывает совершенно новую COVID-вакцину

“Pfizer вынужден вводить в клетку информационную РНК, которая кодирует информацию о том, какой белок надо синтезировать в клетке. Только после этого клетка вырабатывает протеин, соответствующий вирусу COVID-19. Потом этот белок выходит на поверхность клетки, и иммунная система распознает его как чужака. А в данной ситуации, когда мы говорит о той вакцине, которая разрабатывается при участии ученых центра биомедицины Латвии, на поверхность частицы уже посажен этот белок, также свойственный именно этому вирусу. И ни в какую клетку ему попадать не надо. Он распознается как вирус, но там нет никакой генетической информации – только белок”, – рассказал Калвиньш.