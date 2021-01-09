Латвия вместе со Швейцарией разрабатывает совершенно новую COVID-вакцину

Он объяснил, что, в отличие от уже применяемых вакцин, новый препарат не будет использовать генетическую информацию для создания иммунитета к вирусу.
“Pfizer вынужден вводить в клетку информационную РНК, которая кодирует информацию о том, какой белок надо синтезировать в клетке. Только после этого клетка вырабатывает протеин, соответствующий вирусу COVID-19. Потом этот белок выходит на поверхность клетки, и иммунная система распознает его как чужака. А в данной ситуации, когда мы говорит о той вакцине, которая разрабатывается при участии ученых центра биомедицины Латвии, на поверхность частицы уже посажен этот белок, также свойственный именно этому вирусу. И ни в какую клетку ему попадать не надо. Он распознается как вирус, но там нет никакой генетической информации – только белок”, – рассказал Калвиньш.
По его словам, разработки ведутся совместно со швейцарскими фирмами, и уже к концу 2021 года новая вакцина может быть готова.
“Латвия финансирования не выделяет, работа происходит со швейцарскими фирмами. Я не хочу вдаваться в коммерческие подробности этого вопроса, но я надеюсь, что к концу этого года этот подход будет уже где-то апробирован”, – отметил он.
Добавим, 6 января Европейское агентство лекарственных средств утвердило разработанную компанией Moderna вакцину прости COVID-19 в странах Европейского союза. Moderna стала уже второй вакциной, официально зарегистрированной в ЕС после вакцины компаний Pfizer и BionTech.