Сб, 9.01.2021
Новая Бронзовая ночь по призыву EKRE невозможна. Марина Кальюранд
Марина Кальюранд
  • Rus.Postimees.ee
  • Экономика
  • В Эстонии могут изменить законы, чтобы сделки с криптовалютами стали более прозрачными
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В Эстонии могут изменить законы, чтобы сделки с криптовалютами стали более прозрачными

Krüptovaluuta bitcoin’i turuväärtuse prognoosid on praegu väga optimistlikud. 

ФОТО: Mykola Tys/ZUMAPRESS.com

В то время, как курс главной криптовалюты - биткоина - превысил отметку в 40 тысяч долларов или 34 тысячи евро, в Министерстве финансов Эстонии задумались об изменении законов, чтобы сделки с виртуальными валютами стали более прозрачными, сообшает Rus.ERR.

В данный момент на законодательном уровне биткоины, эфиры и прочие криптовалюты отрегулированы слабо, хотя в Эстонии действует около 400 фирм, предлагающих различные возможности, связанные с криптовалютами.

В этом году должен быть разработан закон о криптовалютах, который поможет бороться с преступлениями: под регулирование должны попасть предприятия, которые предлагают обслуживание, то есть те, кто предлагает посреднические услуги или создание виртуальных кошельков.

Сейчас же, помимо выдачи лицензии со стороны Бюро данных по отмыванию денег, никаких правил больше нет, говорит эксперт по криптовалюте Ассе Сауга. С точки зрения закона это все еще серая зона, поскольку она лишь частично отрегулирована, подтверждает и чиновник Министерства финансов Томас Аувяэрт.

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