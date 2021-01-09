В Эстонии могут изменить законы, чтобы сделки с криптовалютами стали более прозрачными

В данный момент на законодательном уровне биткоины, эфиры и прочие криптовалюты отрегулированы слабо, хотя в Эстонии действует около 400 фирм, предлагающих различные возможности, связанные с криптовалютами.

В этом году должен быть разработан закон о криптовалютах, который поможет бороться с преступлениями: под регулирование должны попасть предприятия, которые предлагают обслуживание, то есть те, кто предлагает посреднические услуги или создание виртуальных кошельков.