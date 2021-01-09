Президент Кальюлайд призвала лидеров партий обсудить политическую ситуацию

По словам главы государства, Рийгикогу должен иметь возможность продемонстрировать народу свою работоспособность и волю, а возможность реализовать свои вытекающие из закона права должны иметь и коалиция и оппозиция.
«В демократии важны обе стороны - и право большинства выполнять свою политическую повестку дня, и право оппозиции высказывать свое мнение и быть услышанными. Демократия означает, прежде всего, ответственность большинства перед меньшинством. Но события последних дней в Рийгикогу показывают, что, прежде всего, политические партии должны искать способность и волю к сотрудничеству и продвижению вперед на общей основе. Эстонский народ ожидает от своих избранных представителей сотрудничества и соблюдения установленных ими законов. Эстонский народ хотел бы гордиться Рийгикогу», - сказала Кальюлайд.
Во вторник, среду и четверг президент встретится с лидером Партии реформ Кайей Каллас, председателем Центристской партии и премьер-министром Юри Ратасом, председателем Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартином Хельме, председателем Социал-демократической партии Индреком Сааром, председателем "Отечества" Хелиром-Вальдором Сеэдером и предстедателем Eesti 200 Кристийной Каллас.
Глава государства также встретится с лидером фракции Центристской партии в Рийгикогу Керсти Сарапуу, лидером фракции EKRE Сиймом Похлаком и лидером фракции "Отечества" Прийтом Сибулем.