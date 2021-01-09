Коронавирус настиг еще 556 жителей Эстонии

По данным регистра народонаселения больше всего позитивных тестов было сделано в Харьюмаа, где коронавирус обнаружен у 263 человек, из них 206 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 118, Пярнумаа - 33, Л]эне-Вирумаа - 31, Тартумаа - 25 и Вильяндимаа - 16 новых случаев. В Валгамаа их прибавилось 12, Вырумаа и Пыльвамаа - 9, Ярвамаа - 8. В Ляэнемаа и на Сааремаа - 6, в Йыгевамаа - 4, на Хийумаа - 3 новых случая и в Рапламаа - 1. 12 новых зараженных не имеют зарегистрированного местожительства.

Заболеваемость в течение последних 14 дней на 100 000 человек составляет 606,63, доля первичных позитивных тестов от общего количества составляет 13%.

В течение суток в больницах было открыто 34 новых случая Covid-19, в больничном лечении нуждаются 384 пациента.

В Эстонии от коронавируса вакцинировано уже 10 197 человек.

С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии от COVID-19 вакцинированы 7973 человека

От COVID-19 были вакцинированы 7973 человека. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee/ru.

Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.

В приоритетном порядке возможности для вакцинации предлагаются медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.

Скачайте приложение HOIA

Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS‑CoV‑2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 252 018 раз. Через приложение о своем заболевании сообщили 2461 раз, из них активных заболеваний на данный момент насчитывается 525.

На странице koroonatestimine.ee сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. На этой странице можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать номера службы поддержки клиентов, координаты мест проведения тестирования.

Интенсивность заражения в Эстонии очень высока

Чтобы наша медицинская система выдержала и мы не подвергали опасности жизнь и здоровье других людей, нам необходимо придерживаться всех мер, которые были приняты для защиты нашего здоровья. Давайте избегать контактов, соблюдать дистанцию и носить маски!

Сведите к минимуму контакты с другими людьми и как можно больше времени проводите дома, чтобы снизить риск заразиться самому и передать инфекцию членам своей семьи.

Известно, что пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями болеют коронавирусной инфекцией в более тяжелой форме и вследствие этого с большей вероятностью будут нуждаться в больничном лечении. Нужно приложить все усилия, чтобы их не заразить. Давайте постараемся больше общаться по телефону или через интернет и сократить прямые физические контакты.

Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.