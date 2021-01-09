Скоро эстонские водительские права будут признаваться еще в 39 странах

Страны, которые начнут признавать водительские права Эстонии благодаря Женевской конвенции 1949 года: Алжир, США, Аргентина, Австралия, Бангладеш, Барбадос, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Доминиканская Республика, Египет, Фиджи, Гватемала, Гаити, Индия, Ямайка, Иордания, Камбоджа, Канада, Республика Конго, Лаос, Лесото, Ливан, Мадагаскар, Малайзия, Малави, Мали, Намибия, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, Руанда, Сьерра-Леоне, Сингапур, Шри-Ланка, Сирия, Того, Тринидад и Тобаго, Уганда и Новая Зеландия. В этих странах, а также в Гонконге и Макао можно будет ездить без дополнительных экзаменов с водительскими правами, выданными в Эстонии, уже этим летом.

Для поездки в эти страны необходимо ходатайствовать в Транспортном департаменте о международном водительском удостоверении со сроком действия один год. Для его получения необходимо предоставить в бюро обслуживания Транспортного департамента документ, удостоверяющий личность, и фотографию размером не менее 35 × 45 мм. Государственная пошлина за оформление удостоверения составляет 26 евро.

Напомним, что Эстония уже присоединена к Венской конвенции о дорожном движении 1968 года, которая признает водительские права, выданные Эстонией и другими странами, присоединившимися к конвенции. Страны Европейской экономической зоны также признают эстонские водительские права.