Схемы становятся все изощренней: в прошлом году добычей мошенников стали 12 миллионов евро

«В плане сумм убытков мы говорим о миллионах евро. В 2020 году мошенники украли у жителей Эстонии более 12 миллионов евро », - сказал глава службы мошенничеств и экономических преступлений Пыхьяской префектуры Пауль Пихельгас.

Насколько известно полиции, в 2020 году было совершено 1125 мошенничеств по сравнению с 940 в 2019 году. Сумма ущерба от мошенничества составила в 2019 году 19 781 279 евро, но такой большой ущерб был обусловлен преступлением, в коде которого злоумыленники, получив доступ к счету одной фирмы, совершили незаконных операций на 12 941 000 евро.

Мошенничества с инвестиционными предложениями распространены как минимум три последних года. В основном это телефонные звонки на русском языке, в ходе которых предлагают очень высокую доходность, обычно около 30%, и обогащение всего за несколько дней. Здесь Пихельгас напомнил, что перед инвестированием стоит проконсультироваться с настоящим сотрудником банка или финансовым экспертом. «Если то, что предлагается, звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, вероятно, так оно и есть», - сказал он.

Золотой век фишинга

По сравнению с 2019 годом в прошлом году Департамент государственной инфосистемы (RIA) получил вдвое больше уведомлений о финансовых махинациях. Количество уведомлений о фишинговых сайтах также увеличилось вдвое по сравнению с 2018 годом, сказал старший аналитик отдела анализа и профилактики RIA Лаури Танклер.

"Частные лица больше всего страдают от фишинговых кампаний, в ходе которых мошенники пытаются получить доступ к их банковским счетам и сделать с них переводы. К самым большим финансовым потерям в прошлом году определенно приводили именно фишинговые звонки», - сказал Танклер.

Предприятиям большой ущерб наносят же мошенничества со счетами. Это схема, при которой преступник получает доступ к электронной почте одной компании и при оплате бизнес-сделки между фирмами предлагает новый номер счета для оплаты. «Таким образом, эстонские компании ежегодно получают около полумиллиона евро убытков небольшими суммами - обычно от 10 000 до 30 000 евро», - сказал Танклер.

Если несколько лет назад популярными схемами были, к примеру, телефонные звонки, в которых утверждалось, что срочно необходимы деньги для спасения раненого близкого человека, или, например, вдова бывшего министра энергетики Буркина-Фасо писала о большом наследстве, то теперь мошенники нашли гораздо более тонкие способы обманывать людей.

«Например, последняя схема связана с мошенниками, которые представляются сотрудниками банка. Людей часто просят идентифицировать себя с помощью Smart-ID, хотя на самом деле мошенники заходят на банковский счет с его помощью», - сказал Пихельгас.

Совет: перезванивайте

Чтобы не попасть в сети мошенников, руководитель отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Swedbank Индрек Тибар порекомендовал следующее: «Если вы не начинали банковский сеанс, не вводите нигде ни один PIN-код - в том числе при общении с банком или любым другим учреждением или компанией».

"Возможность предотвращения мошенничества и обмана всегда находится в руках самого клиента", - сказал Тибар. По его словам, важно, чтобы информация о возможном мошенничестве поступала в банк как можно скорее, потому что это единственный способ предотвратить дальнейшие обманы, а иногда и остановить или вернуть платежи.

«К сожалению, с увеличением скорости платежей это становится все сложнее, и не всегда удается добиться успеха», - сказал он.

Однако поимка мошенников - дело непростое. «Существуют крупные колл-центры, в которых сотни людей разговаривают по телефону, пытаясь поймать жертв в свои сети. Существует международное сотрудничество для поимки мошенников, но, поскольку финансовые схемы мошенников настолько тщательны и всеобъемлющи, необходимо признать, что сегодняшние жертвы, возможно, никогда не вернут свои потерянные деньги», - сказал Пихельгас.

По словам Пихельгаса, мошенники знают, что вероятность быть пойманным намного выше, если вся деятельность происходит в одной стране, поэтому ищут жертв за границей. Однако расследование трансграничных преступлений требует времени.

Что делать, если звонит кто-то, представившийся сотрудником банка?