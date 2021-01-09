Схемы становятся все изощренней: в прошлом году добычей мошенников стали 12 миллионов евро

«В плане сумм убытков мы говорим о миллионах евро. В 2020 году мошенники украли у жителей Эстонии более 12 миллионов евро », - сказал глава службы мошенничеств и экономических преступлений Пыхьяской префектуры Пауль Пихельгас.
Насколько известно полиции, в 2020 году было совершено 1125 мошенничеств по сравнению с 940 в 2019 году. Сумма ущерба от мошенничества составила в 2019 году 19 781 279 евро, но такой большой ущерб был обусловлен преступлением, в коде которого злоумыленники, получив доступ к счету одной фирмы, совершили незаконных операций на 12 941 000 евро.
Мошенничества с инвестиционными предложениями распространены как минимум три последних года. В основном это телефонные звонки на русском языке, в ходе которых предлагают очень высокую доходность, обычно около 30%, и обогащение всего за несколько дней. Здесь Пихельгас напомнил, что перед инвестированием стоит проконсультироваться с настоящим сотрудником банка или финансовым экспертом. «Если то, что предлагается, звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, вероятно, так оно и есть», - сказал он.
По сравнению с 2019 годом в прошлом году Департамент государственной инфосистемы (RIA) получил вдвое больше уведомлений о финансовых махинациях. Количество уведомлений о фишинговых сайтах также увеличилось вдвое по сравнению с 2018 годом, сказал старший аналитик отдела анализа и профилактики RIA Лаури Танклер.
"Частные лица больше всего страдают от фишинговых кампаний, в ходе которых мошенники пытаются получить доступ к их банковским счетам и сделать с них переводы. К самым большим финансовым потерям в прошлом году определенно приводили именно фишинговые звонки», - сказал Танклер.
Предприятиям большой ущерб наносят же мошенничества со счетами. Это схема, при которой преступник получает доступ к электронной почте одной компании и при оплате бизнес-сделки между фирмами предлагает новый номер счета для оплаты. «Таким образом, эстонские компании ежегодно получают около полумиллиона евро убытков небольшими суммами - обычно от 10 000 до 30 000 евро», - сказал Танклер.
Если несколько лет назад популярными схемами были, к примеру, телефонные звонки, в которых утверждалось, что срочно необходимы деньги для спасения раненого близкого человека, или, например, вдова бывшего министра энергетики Буркина-Фасо писала о большом наследстве, то теперь мошенники нашли гораздо более тонкие способы обманывать людей.
«Например, последняя схема связана с мошенниками, которые представляются сотрудниками банка. Людей часто просят идентифицировать себя с помощью Smart-ID, хотя на самом деле мошенники заходят на банковский счет с его помощью», - сказал Пихельгас.
Чтобы не попасть в сети мошенников, руководитель отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Swedbank Индрек Тибар порекомендовал следующее: «Если вы не начинали банковский сеанс, не вводите нигде ни один PIN-код - в том числе при общении с банком или любым другим учреждением или компанией».
"Возможность предотвращения мошенничества и обмана всегда находится в руках самого клиента", - сказал Тибар. По его словам, важно, чтобы информация о возможном мошенничестве поступала в банк как можно скорее, потому что это единственный способ предотвратить дальнейшие обманы, а иногда и остановить или вернуть платежи.
«К сожалению, с увеличением скорости платежей это становится все сложнее, и не всегда удается добиться успеха», - сказал он.
Однако поимка мошенников - дело непростое. «Существуют крупные колл-центры, в которых сотни людей разговаривают по телефону, пытаясь поймать жертв в свои сети. Существует международное сотрудничество для поимки мошенников, но, поскольку финансовые схемы мошенников настолько тщательны и всеобъемлющи, необходимо признать, что сегодняшние жертвы, возможно, никогда не вернут свои потерянные деньги», - сказал Пихельгас.
По словам Пихельгаса, мошенники знают, что вероятность быть пойманным намного выше, если вся деятельность происходит в одной стране, поэтому ищут жертв за границей. Однако расследование трансграничных преступлений требует времени.
Что делать, если звонит кто-то, представившийся сотрудником банка?
Всегда спрашивайте человека, представляющегося сотрудником банка, которому он или она звонит. Пусть он произнесет ваше имя. Настоящий банк знает об этом, но мошенник может не знать (хотя иногда может). Завершите звонок и сами позвоните в службу поддержки клиентов банка. Насколько нам известно, мошенничество такого типа в обратном направлении невозможно, и ваш звонок обязательно дойдет до реального банка. Если банку действительно необходимо приостановить платеж, то клиенту не нужно ничего подтверждать с помощью мобильного ID или Smart-ID.